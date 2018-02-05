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    Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağı

    Düşürülen Rus uçağının pilotu ile militanlar arasındaki son çatışmaya ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı

    © REUTERS/
    Ortadoğu
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    Suriye'nin İdlib kentinde Heyet Tahrir el Şam'ın düşürdüğü Rus Su-25 uçağının pilotunun, paraşütle atladıktan sonraki anlarına ait olduğu iddia edilen bir video yayınlandı. Videoda pilotun düştüğü yerde militanlarla arasındaki çatışma görülüyor. İddiaya göre, pilot militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor.

    Suriye'de Rus uçağı düşürüldü
    © AFP 2018/ Omar Haj Kadour
    'Suriye Özel Kuvvetleri, Rus uçağını vuran militanların öldürüldüğü bölgede çalışma yapıyor'
    Telegram'daki 'Directorate 4' isimli kanalda, düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu ile militanlar arasındaki çatışma anlarına dair olduğu iddia edilen bir video yayınlandı.

    Videoda militanların silahları ile pilota doğru koşup etrafını sardığı görülüyor. Silah seslerinin ardındansa bir patlama duyuluyor ve duman yükseliyor.

    Kanala göre, Rus pilot ateş ederek karşı koymaya çalıştığı militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçuruyor.

    RT: 'BİZİM ÇOCUKLAR İÇİN' DİYE BAĞIRDI

    Russia Today'in (RT) haberine göre ise patlamadan önce pilot Rusça olarak "Bu bizim çocuklar için!" ifadelerini kullandı.

    Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü
    © AFP 2018/ Omar Haj Kadour
    İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
    Patlamada ölen veya yaralanan militanlar olup olmadığı bilinmiyor.

    Suriye'nin İdlib kentinde Fetih el Şam'ın (Eski adıyla El Nusra) içerisindeki Heyet Tahrir el Şam örgütü cumartesi günü Rus Su-25 uçağını düşürmüştü. Uçağın vurulmasının ardından paraşütle atlayan pilot, indiği yerde militanlarla girdiği çatışmada ölmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı, pilotun ölümünü doğrulamış ayrıca  El Nusra kontrolündeki bölgeye operasyon gerçekleştirerek en az 30 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

    Ön belirlemeye göre, Rus savaş uçağı MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemiyle vuruldu.

    CENAZENİN YURDA GETİRİLMESİ YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Rusya'nın Çernigov bölgesinden kaynaklar pilotun adının Roman Filipov olduğunu ve Primorskiy bölgesinde görev yaptığını aktardı.

    Suriye'de Rus uçağı düşürüldü
    © AFP 2018/ Omar Haj Kadour
    Rus uçağını düşüren gruba hava saldırısı: En az 30 ölü
    Ailesinin de Primorskiy bölgesinde olduğu belirtilen Filipov'un cenaze işlemlerinin yarın yapılması bekleniyor.

    Şimdilik Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin sorumlusu Türkiye ile pilotun cenazesinin yurda döndürülmesi üzerinde çalışıyor.

    'YIKICI BİR HABER'

    Konuyla ilgili açıklama yapan Primorskiy Bölge Valisi Andrey Tarasenko "Haberler bölge sakinlerimiz için çok yıkıcı oldu. Roman Filippov görevi ve hayatı Vladivostok ve Primorye yakından bağlantılı bir subaydı. Rus havacılığının yıldızlarından, onurlu ve korkusuz biriydi. Askerlik görevini hem Rusya hem de yurtdışında bağlılıkla yerine getiriyordu" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Rus savaş uçağı, Su-25, Heyet Tahrir el Şam, Fetih el Şam, El Nusra Cephesi, Andrey Tarasenko, Roman Filippov, Suriye, Rusya
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