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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Peskov: Suriye'deki teröristlerin eline MANPAD füzeleri geçtiği için çok endişeliyiz

    Sputnik
    Ortadoğu
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib bölgesinde Su-25 tipi bir Rus uçağının cihatçılar tarafından düşürülmesine ilişkin olarak, MANPAD olarak bilinen ısı güdümlü taşınabilir uçaksavar füzelerinin teröristlerin eline geçmiş olması nedeniyle çok endişe duyduklarını söyledi.

    Pentagon
    © AFP 2018/
    Pentagon: Suriye’deki partnerlerimize MANPAD sağlamadık
    Peskov düzenlediği basın toplantısında, Heyet Tahrir Şam isimli cihatçı örgütün İdlib'de Su-25 tipi Rus uçağını düşürüp pilotunun ölmesine sebep olmasına ilişkin soruya "Teröristlerin eline taşınabilir uçaksavar füzeleri geçmiş olması nedeniyle çok endişeliyiz. Bu, bir gerçek. Bu ayrıca, tüm ülkeler için çok büyük bir tehdit" dedi.

    Fakat Peskov, net bilgi edinmeden bu füzelerin hangi ülkeden Suriye'ye gittiğine ilişkin suçlamalar yaparken dikkatli olunması gerektiğini de ekledi.

    'SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞIMIZ YETERLİ'

    MANPAD
    © AFP 2018/ MAHMOUD TAHA
    Rus vekil: El Nusra’nın MANPAD’i nereden aldığı araştırılmalı
    Peskov, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının teröristleri vurmak için yeterli olduğunu kaydetti.

    Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ordusunun terörle mücadelede desteklenmesini öngören operasyonların aktif safhasının sona erdiğini söylediğinde, geçici konuşlanma noktalarında kalmaya devam eden Rus askeri varlığının teröristlere yıkıcı misilleme yapılması için yeterli olduğunu belirtti" dedi.

    'TERÖRİSTLER SEBEP OLDU'

    Suriye'de Rus savaş uçağı düşürüldü
    © AFP 2018/ Omar Haj Kadour
    Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın pilotu, çevresi militanlarca sarılınca kendini havaya uçurdu
    Rus ordusunun Su-25'i düşüren füzenin fırlatıldığı Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) kontrolündeki bölgeye düzenlediği ve en az 30 militanı öldürdüğü operasyonu yorumlayan Peskov, bu eylemlerin teröristlerin Su-25 uçağına düzenledikleri saldırı tarafından provoke edildiğinin altını çizdi.

    Peskov, "Bu operasyon, uçağımızın teröristler tarafından düşürüldüğü ve pilotumuzun kahramanca öldüğü trajik bir kaza nedeniyle düzenlendi. Pilot bir kahraman olarak öldü, akrabalarına ve arkadaşlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Doğal olarak, bu trajik olayı teröristlerin faaliyetlerini sonlandırmaya yönelik kararlı bir operasyon izledi" diye konuştu.

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    Etiketler:
    MANPAD, Su-25, Heyet Tahrir Şam, Dmitriy Peskov, Suriye, Rusya
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