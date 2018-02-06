Rusya, İdlib'de düşürülen uçağının parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istedi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'in hava sahasında 3 Şubat'ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile teröristler tarafından düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti" deniliyor.
Rusya, Türkiye ve İran tarafından İdlib'de oluşturulmasına karar verilen gerilimi azaltma bölgesinde güvenliğin sağlanmasını Türkiye üstlenmişti.
İdlib'de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.
Bu arada uçağın düşürülmesini El Nusra bağlantılı cihatçı bir grup olan Heyet Tahrir el Şam üstlenirken, Suriye istihbarat servislerinin Filipov'un cesedinin cihatçıların elinden kurtarılması için çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Filipov'un pilotu olduğu Su-25 uçağı, Rusya'nın Suriye'de cihatçı gruplara hava operasyonları düzenlediği Eylül 2015'ten bu yana bu ülkede cihatçılar tarafından düşürülen ilk savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.
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