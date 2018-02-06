Ruhani'den Putin'e: Rusya-Türkiye-İran işbirliği nihai zafer kazanılıncaya kadar sürmeli

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ruhani, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yaptı.

Ruhani görüşme sırasında "Rusya-Türkiye-İran işbirliği, geçmişte olduğu gibi bugün de pekiştirilmeli ve Suriye halkı teröristlere karşı nihai zafer kazanıncaya kadar devam etmeli" dedi.

Ruhani, üç ülke arasındaki işbirliğinin Suriye'de istikrarı sağlamak için gerekli olduğunu da vurguladı.

'YABANCI GÜÇLERİN ŞAM'IN ONAYI OLMADAN VARLIK GÖSTERMESİNE KARŞIYIZ'

Öte yandan Ruhani, yabancı güçlerin Suriye topraklarında Şam'ın onayı olmadan varlık göstermesine karşı çıktı.

Bölge ülkelerine Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı yapan Ruhani, "Suriye'nin kuzeyindeki gerilim, hiç kimsenin yararına değil. Tüm bölge ülkelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.