Ruhani: Putin İran, Rusya, Türkiye liderleri olarak Suriye zirvesi düzenlememize ihtiyaç olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ''Putin, üç ülkenin devlet başkanları olarak Suriye ve diğer bölgesel konularda yakın gelecekte bir zirve düzenlenmesi ihtiyacı hisettiğini söyledi'' dedi.

Tahran'da İran devlet televizyonu tarafından canlı yayımlanan bir basın toplantısı düzenleyen Ruhani, gün içinde Putin'le yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili şunları aktardı: ''Rusya Devlet Başkanı ile konuştuğumuz konulardan biri de kendisinin üç ülkenin devlet başkanları olarak Suriye ve diğer bölgesel konularda yakın gelecekte bir zirve düzenlenmesi ihtiyacı hisettiğini söylemesi oldu.''

Ruhani'nin Putin'le telefon görüşmesinin ardından Press TV'nin aktardığı Tahran'ın ilk açıklamasında, Suriye'de hükümetin ve halkın onayı alınmadan yabancı güçlerin bulunmasına iki liderin muhalefetlerini dile getirdikleri aktarıldı.

Açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki gerginliğin kimsenin yararına olmadığını ifade eden Ruhani, tüm bölge ülkelerinin Suriye toprak bütünlüğüne saygı duymasını temenni etti.

Diğer yandan Tahran, Moskova ve Ankara'nın Suriye’ye istikrarın gelmesi ve terörizmle mücadele için ortak işbirliğinin önemine değinen Ruhani, ''Bu işbirliği geçmişte olduğu gibi ve Suriye halkının teröristlere karşı nihai zaferine kadar güçlenerek devam etmeli'' dedi.

Üç ülkenin devlet başkanları düzeyinde bölgedeki istikrar ve barışın sağlanması ve terörizmle mücadele için bir toplantı düzenlenmesinin mümkün olduğunu da ifade etti.