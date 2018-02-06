Ruhani: Afrin operasyonu nafile, bir an önce bitmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'nafile' nitelemesi yaparak ''En kısa sürede bitmeli'' çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünün arifesinde basın toplantısı düzenleyerek yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'TÜRKLER, KÜRTLER ÖLÜYOR'

İran'ın Tasnim ajansının haberine göre Ruhani, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı için "Bu operasyonun yakın zamanda son bulmasını istiyoruz, çünkü Türk kardeşlerimiz ölüyor. Öte tarafta Kürtler ve diğer insanlar da ölüyor. Bu operasyon nafile'' dedi.

'BAKIŞ AÇIMIZ VE TAVSİYEMİZ'

''Nasıl Suriye'de Amerikan askeri varlığını kınadıysak ve bölgede yanlış niyetler peşinde koştukları, Suriye'nin parçalanmasını istediklerine kanaatine vardıysak bu konuda da bizim bakış açımız ve tavsiyemiz böyledir'' diye devam eden Ruhani, şu vurguyu yaptı:

© AA/ Kayhan Özer Ruhani'den Putin'e: Rusya-Türkiye-İran işbirliği nihai zafer kazanılıncaya kadar sürmeli

"Bir ülkenin ordusu başka bir ülkenin topraklarına o ülkenin hükümeti ve halkı izin verdiği zaman girebilmeli. Bizim ilkemiz budur. Eğer sözkonusu ülke karşıysa bunun doğru bir hareket olduğunu düşünmüyoruz."

'ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ'

Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugünkü telefon görüşmesinde belirttiği gibi Tahran-Moskova-Ankara arasındaki işbirliğinin önemini teyit etti ve üç ülkenin yakın gelecekte zirve düzenlemesi gerektiği çağrısını tekrarladı.