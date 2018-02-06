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    ABD askeri - Irak - Peşmerge

    İbadi: ABD kısmen çekilecek, Şii milisler: Tamamen çekilmeli

    © REUTERS/ Azad Lashkari
    Ortadoğu
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    Irak Başbakanı, IŞİD'e karşı zafer ilanının ardından ABD askerlerinin sayısının azaltılmasının planlandığını belirtti. Haşdi Şabi'deki en büyük iki grup ise tam çekilme talep etti. Bedir ''Amerikan askeri varlığı kutuplaşmaya neden olacağı gibi teröristleri mıknatıs gibi çekecektir'' derken Ketaib Hizbullah silah saldırı başlatmakla tehdit etti.

    Irak, ABD askeri
    © AFP 2018/ Ali al-Saadi
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    Irak hükümetinin IŞİD'e karşı savaşta zafer ilan etmesinin ardından ABD güçlerinin kısmen çekilmesi gündeme geldi. Ancak İran destekli Iraklı Şiilerin ağırlıkta olduğu milis gücü Haşdi Şabi'den ABD'nin tümüyle çekilmesi talepleri yükseliyor.

    'İKİ HÜKÜMET ANLAŞSIN'

    Haşdi Şabi içindeki en büyük iki gruptan açıklamalar geldi. Bedir Tugayı Sözcüsü Kerim Nuri ''ABD ile Irak hükümetleri ABD'nin tamamen çekilmesi için işbirliği yapmalı. Amerikan askeri varlığı içerde kutuplaşmaya neden olacağı gibi teröristleri de mıknatıs gibi çekecektir'' dedi.

    'CİDDİYİZ'

    Irak'taki varlığını 'işgal' diye nitelediği Amerikan güçlerini sık sık saldırmakla tehdit etmesiyle tanınan Ketaib Hizbullah'ın Sözcüsü Cafer Hüseyni de ''Amerikalıları silah gücüyle kovmak konusunda ciddiyiz, çünkü onlar başka dilden anlamıyor'' diye konuştu.

    ABD savaş uçağı
    © REUTERS/ Hamad I Mohammed
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    'ABD İLE SAVAŞ HER AN BAŞLAYABİLİR'

    Hüseyni "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir arabuluculuk Amerikalıların işine yaramayacak'' diye gözdağı verdi. Ketaib Hizbullah'ın İran Devrim Muhafızları ile sıkı bağlantıları olduğu belirtiliyor.

    'İÇ SİYASETE OYNAYAN AÇIKLAMALAR'

    Bağdat'taki bir ABD yetkilisi ise Reuters'e, ''Amerikalılara yönelik herhangi birinden tehdit gibi gelen her şeyi ciddiye alırız'' derken şu değerlendirmeyi yaptı: ''Aslında burada çok sayıda değiliz ve hepimiz Irak askeri üsleri üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Bu açıklamaların çoğu iç politikaya yönelik, medyada haber olup siyasi kazanım elde etme çabası.''

    İBADİ: KADEMELİ ŞEKİLDE SAYI AZALACAK

    Bu gerilim üzerine devreye giren Irak Başbakanı Haydar İbadi, koalisyon güçlerinin IŞİD sonrası Irak'tan kademeli çekilmesi ve sayının düşürülmesi planları olduğunu söyledi.

    ​Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen İbadi, ABD güçlerinin çekilmesi haberleriyle ilgili şunları söyledi: ''ABD güçlerinin Irak'a gelip IŞİD'le savaşa yardım etmesi eski hükümetin (Nuri Maliki) talebiydi. Biz de bunu genişleterek uluslararası koalisyona dönüştürdük. Koalisyon güçlerinin IŞİD sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planımız var.'' Terör tehdidinin hala devam ettiğini ve uluslararası güçlerin hava desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

    Musul’dan feci görüntüler
    © Fotoğraf: Felipe Dana
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    '9000 CİVARINDA ABD ASKERİ VAR'

    IŞİD'le savaşan koalisyona öncülük eden ABD'nin geçen yılki Pentagon raporuna göre Irak'ta 8892 askeri bulunuyor.

    IRAKLI KAYNAK: ABD ASKERLERİNİN YÜZDE 60'I GİDECEK

    İbadi'den önce kendisine yakın bir kaynak, varılan uzlaşma sonucu ABD askerlerinin yüzde 60'ının çekileceği, yaklaşık 4 bin askerin Irak ordusunun eğitimi için kalacağını söyledi.

    KOALİSYON: ŞEKİL DEĞİŞTİRECEĞİZ AMA KALACAĞIZ

    Koalisyondan ise Irak'taki odak noktalarının IŞİD'e karşı sağlanan kazanımları kalıcı kılma yönünde değişeceği açıklaması geldi.

    IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü operasyonlar direktörü Tuğgeneral Jonathan Braga, ''Koalisyon, IŞİD'in kalıcı yenilgiye uğratılmasını sağlamak amacıyla Iraklı ortaklarımızla istişare ederek güçlerimizi yeniden biçimlendirecek'' derken güç bileşiminin zaman içinde değişebileceğini, ama ortakların eğitim, rehberlik ve teçhizatlandırma alması için uygun miktarda kabiliyetler bulundurmayı sürdüreceklerini belirtti.

    Etiketler:
    ABD güçlerinin kısmen çekilmesi, Ketaib Hizbullah, Bedir Tugayı, Haşdi Şabi, Jonathan Braga, Irak Başbakanı Haydar İbadi, Ketaib Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyni, Bedir Tugayı Sözcüsü Kerim Nuri, Irak
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