Rusya’nın Şam Ticari Müşavirliği’ne havan topu isabet etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’da Devlet Başkanlığı’nın da bulunduğu bölgeye düzenlenen havan topu saldırısında bir merminin Rusya’nın Şam Ticari Müşavirliği binasına isabet ettiği belirtildi.

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Açıklamada, ölü ve yaralıların olmadığı, müşavirlik binasında büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Bugün yerel saatle 16.00'da Rusya'nın Şam Ticari Müşavirliği binasına 120 mm merminin isabet ettiği ifade edilen açıklamada, "Ölü ve yaralı yok. Binada büyük maddi hasar meydana geldi. Teröristlerin Rusya'nın Şam'daki diplomatik temsilciliğine yönelik yeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, teröristlerin son günlerde Suriye başkentinin sivillerine yönelik işlediği suçlar zincirinde yeni bir halka oldu" dendi.