'ABD, Afrin yüzünden DSG'nin dağılmasından endişe ediyor'

'DESTEKLEDİĞİ SAVAŞÇILAR NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE'YLE MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR'
Washington'da Afrin nedeniyle DSG'nin dikkatinin IŞİD'den uzaklaşmasından endişe edildiği kaydedilerek şu değerlendirme yapıldı:
''Şimdi DSG'nin bazı üyeleri ayrılmaya başlamışken, yetkililer, bu grubun dağılmanın eşiğinde olmasından endişe ediyor. Bu kişilerin gidişi Amerikan ordusu açısından, IŞİD'le savaşta desteklediği ve silahlandırdığı savaşçıların, bir müttefik ve NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı mücadeleye hazırlanması anlamına da geliyor. Şu an için IŞİD'le savaşı terk eden ABD destekli savaşçıların sayısı kısmen düşük, ama askeri yetkililer daha büyük birliklerin DSG'yi terk etmesiyle bu sayının artmasından endişe ediyor.''
'YÜZLERCE SÜRYANİ VE KÜRT GİTTİ'
DSG çatısı altında IŞİD'le savaşmış Süryani Askeri Konseyi'nin hafta sonunda Twitter'dan 'Afrin'e takviye gönderme' açıklamasına dikkat çekilirken DSG'nin çok sayıda Kürt üyesinin de bu yönde karar aldığı belirtildi. Buna göre "ABD'li yetkililer, Suriye'nin doğusundan toplamda yüzlerce Kürt ve Süryani savaşçının, Türkiye'nin Kürtlerden alma çabasına karşı çıkmak amacıyla Afrin'e gittiğini söyledi''.
'TÜRKİYE, DSG'Yİ SAVAŞA ÇEKİYOR' İDDİASI
Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Jennifer Cafarella, gazeteye şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkler DSG'yi bölgeyi istikrara kavuşturma görevini yerine getirmesini ve IŞİD karşıtı operasyonlara odaklanmasını engelleyecek şekilde bir bölgesel savaşa çekiyor."
'IŞİD'DEN SONRA BİRARADA KALMALARI ZOR'
Cafarella, IŞİD sonrası dönemde DSG'nin birarada tutulmasının zor olduğuna dikkat çekerek "Bu durum kaçınılmazdı. ABD, Suriye'deki diğer savaşların kendisinin dahil olmak istediği savaştan ayrı tutulabileceği umuduyla sahada tek bir meseleye odaklanan, safça bir strateji izliyordu" dedi.
KOALİSYON YALANLADI
WSJ'nin görüştüğü ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ise "DSG'nin dağıldığına dair bir şey görmedim veya duymadım" demekle yetindi.
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