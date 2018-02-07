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    DSG

    'ABD, Afrin yüzünden DSG'nin dağılmasından endişe ediyor'

    © AFP 2018/ Bülent Kılıç
    Ortadoğu
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    ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mensuplarının Fırat'ın doğusundaki operasyonları terk ederek Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı koymak için Afrin'e geçtiğini, Amerikalı yetkililerin ise DSG'nin dağılmasından endişe ettiğini aktardı.

    YPG
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    DSG'nin iddiası: Afrin'deki bir köyü ÖSO’dan geri aldık
    WSJ'nin Nancy A. Youssef imzalı haberine göre omurgasını YPG'nin oluşturduğu DSG'nin yüzlerce savaşçısı, Suriye'nin doğusunda IŞİD'den temizlenen bölgeleri terk edip Türkiye'nin harekatına karşı koymak için Afrin'e gitti. ABD yönetiminden yetkililere dayandırılan haberde, "Amerikalı yetkililer yüzlercesinin ayrıldığını söylüyor ve daha fazlasının gitmesinden korkuyor" denildi.

    'DESTEKLEDİĞİ SAVAŞÇILAR NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE'YLE MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR'

    Washington'da Afrin nedeniyle DSG'nin dikkatinin IŞİD'den uzaklaşmasından endişe edildiği kaydedilerek şu değerlendirme yapıldı:

    Afrin, Zeytin Dalı Harekatı
    © AFP 2018/ Ozan KOSE
    DSG'den 'Afrin'de Türk tarafından 15 kişiyi öldürdük' iddiası

    ''Şimdi DSG'nin bazı üyeleri ayrılmaya başlamışken, yetkililer, bu grubun dağılmanın eşiğinde olmasından endişe ediyor. Bu kişilerin gidişi Amerikan ordusu açısından, IŞİD'le savaşta desteklediği ve silahlandırdığı savaşçıların, bir müttefik ve NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı mücadeleye hazırlanması anlamına da geliyor. Şu an için IŞİD'le savaşı terk eden ABD destekli savaşçıların sayısı kısmen düşük, ama askeri yetkililer daha büyük birliklerin DSG'yi terk etmesiyle bu sayının artmasından endişe ediyor.'' 

    'YÜZLERCE SÜRYANİ VE KÜRT GİTTİ'

    YPG yabancı savaşçılar eğitimde Rasulayn
    © AFP 2018/ UYGAR ONDER SIMSEK
    YPG'deki yabancılar: Afrin'e gidip Türkiye'yle savaşacağız

    DSG çatısı altında IŞİD'le savaşmış Süryani Askeri Konseyi'nin hafta sonunda Twitter'dan 'Afrin'e takviye gönderme' açıklamasına dikkat çekilirken DSG'nin çok sayıda Kürt üyesinin de bu yönde karar aldığı belirtildi. Buna göre "ABD'li yetkililer, Suriye'nin doğusundan toplamda yüzlerce Kürt ve Süryani savaşçının, Türkiye'nin Kürtlerden alma çabasına karşı çıkmak amacıyla Afrin'e gittiğini söyledi''.

    'TÜRKİYE, DSG'Yİ SAVAŞA ÇEKİYOR' İDDİASI

    Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Jennifer Cafarella, gazeteye şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkler DSG'yi bölgeyi istikrara kavuşturma görevini yerine getirmesini ve IŞİD karşıtı operasyonlara odaklanmasını engelleyecek şekilde bir bölgesel savaşa çekiyor."

    'IŞİD'DEN SONRA BİRARADA KALMALARI ZOR'

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © AP Photo/
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    Cafarella, IŞİD sonrası dönemde DSG'nin birarada tutulmasının zor olduğuna dikkat çekerek "Bu durum kaçınılmazdı. ABD, Suriye'deki diğer savaşların kendisinin dahil olmak istediği savaştan ayrı tutulabileceği umuduyla sahada tek bir meseleye odaklanan, safça bir strateji izliyordu" dedi.

    KOALİSYON YALANLADI

    WSJ'nin görüştüğü ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ise "DSG'nin dağıldığına dair bir şey görmedim veya duymadım" demekle yetindi.

    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Savaş Çalışmaları Enstitüsü, Süryani Askeri Konseyi, NATO, DSG, YPG, WSJ, Ryan Dillon, Jennifer Cafarella, Afrin, Suriye, ABD
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