Fransa: Uluslararası hukuku ihlal eden Türkiye, savaşa savaş eklemesin

Fransa Dışişleri Bakanı, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin öldürüldüğünü ve bunun kınanması gerektiğini söyledi. Le Drian, Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia ederek Suriye'deki savaşın daha da büyütülmemesi çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ankara'ya "Afrin'e harekat Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemeli" uyarısından bir hafta sonra Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan ikaz geldi.

Türkiye hükümetine 'bölgedeki savaşa savaş eklememesi' çağrısı yapan Fransız bakan, "Sınırlarında güvenliği sağlamak sivilleri öldürmek anlamına gelmez ve bunun kınanması gerekir'' çıkışını yaptı.

TÜRKİYE, İRAN, SURİYE HÜKÜMETİ VS.

Daha önce de Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşüp Ankara'ya itidalli davranması çağrısında bulunmuş olan Le Drian, "Türkiye, Şam rejimi, İran ve Doğu Guta ile İdlib'e saldıranlar, uluslararası hukuku ihlal ediyor" iddiasında bulundu.

© AP Photo/ Bilal Hussein Fransa Dışişleri: Hizbullah, Suriye'den çekilsin

Açıklama, Suriye hükümetinin klor gazlı saldırı düzenlediği iddialarının yeniden gündeme taşındığı ve ABD'nin bu iddialar üzerinden Suriye'ye yeni bir saldırı düzenleyebileceği spekülasyonlarının yapıldığı bir döneme denk geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı, 'Suriye hükümetinin son dönemdeki saldırılarında klor gazı kullandığının anlaşıldığı' iddiasını dile getirerek ''BM inceleme başlattı. Kimyasal silah kullanımı tehlikesi sürüyor. Bu çok ciddi bir durum'' dedi.