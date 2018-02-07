Suudi Arabistan'dan tarihi bir ilk: Hava sahasını İsrail'e uçuşlara açtı

İran'a karşı gelişen Suudi-İsrail ittifakında yeni bir sayfa açıldı. Suudi krallığı, Hindistan Havayolları'nın (Air India) İsrail'e doğrudan uçuşlarının hava sahasından geçmesine izin verdi.

Haaretz gazetesine konuşan İsrail havayolu sektöründen kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Air India'nın Yeni Delhi'den Tel Aviv'e başlattığı doğrudan uçuşların kendi hava sahasından gerçekleştirmesine izin verdiğini söyledi.

Saudi Arabia, permitting Air India's new flight line to Israel to traverse its airspace, is the first public recognition of its warming ties with Israel and would be huge blow to El Alhttps://t.co/AvygqW1qK6 — Haaretz.com (@haaretzcom) 7 Şubat 2018

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Bunun bir ilk olduğuna dikkat çeken Haaretz, bunun aynı zamanda Riyad'ın İsrail'le sıcak ilişkiler içinde olduğunu kamuoyu önünde kabul etmesi anlamına geldiğini de belirtti.

TRUMP, RİYAD'DAN TEL AVİV'E DOĞRUDAN UÇMUŞTU

Suudi hava sahası 70 yıldır İsrail uçaklarının yanısra başka ülkelerden İsrail'e giden uçaklara da kapalıydı. Haaretz'e göre son yıllarda bunun iki istisnası oldu: ABD Başkanları George W. Bush ve Donald Trump Air Force One ile Suudi Arabistan'dan doğrudan İsrail'e uçtu.

Haaretz, Suudi izni sayesinde Hindistan'dan İsrail'e uçuşların iki saat kısalacağını, daha az yakıt harcanacağından biletlerin daha ucuza satılacağını vurguladı.

EL AL'A DARBE

Bu tarihi adımdan, şimdiki halde Hindistan'a doğrudan uçan tek şirket olan İsrail devletinin resmi havayolu şirketi El Al Havayolları'nın olumsuz etkileneceği öngörüldü.

El Al'ın, Ben Gurion Havaalanı'ndan kalkıp Kızıldeniz ve Yemen'in güneyinden Hindistan'a dönerek Mumbai Havaalanı'na inmesi 8 saat alıyor.

Success of India's foreign policy. https://t.co/SP4Bx57tIO — Tapan Ghosh (@hstapanghosh) 7 Şubat 2018

​MODİ, BİBİ'Yİ SUUDİ ROTASINA 'İKNA ETTİ'

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerinin de bu tarihi gelişmede etkisi oldu. Haaretz'e göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun geçen ay çok Modi ile samimi görüntüler verdiği Hindistan ziyaretinde havacılık teşvik anlaşmaları yapılırken Suudi Arabistan rotasıyla ilgili pürüzler halledildi.