Rusya: Türkiye'nin gözetleme noktaları kuramadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesini Rus güçleri izliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin henüz kendi gözetleme noktalarını kuramadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin izleme faaliyeti yürüttüğünü açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Türk tarafının üstlendiği yükümlülüklere uygun olarak henüz kendi gözetleme noktalarını kuramadığı İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri düzenli olarak izleme faaliyeti yürütüyor" dedi.

Rus askeri polislerin de gerilimi azaltma bölgelerinde çalıştığını kaydeden Konaşenkov, bu birliklerin izleme faaliyeti yürüttüğünü ve ateşkes rejimine uyulmasını sağladığını aktardı.

'SURİYE'DEKİ TEMEL İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI FETİH EL ŞAM'

Bu arada Konaşenkov, Suriye'deki temel istikrarsızlık kaynağının Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) olduğunu belirtti.