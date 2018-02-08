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    Korgeneral Robert E.Funk

    Menbiç'teki ABD'li komutan Funk'tan Türkiye sorusuna yanıt: Bizi vurursanız agresif karşılık veririz

    © AP Photo/ Susannah George
    Ortadoğu
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    IŞİD'le mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD'li komutanı Korgeneral Paul E. Funk, ABD birliklerinin Türkiye'nin itirazlarına rağmen Menbiç'te kalacağını söyledi.'Türkiye'nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine' yönelik soruya "Endişlenmiyorum" yanıtını veren Funk, Türkiye'ye yönelik olarak "Bizi vurursanız agresif karşılık veririz" dedi.

    Associated Press'in (AP) haberine göre, Menbiçteki ABD askerlerini ve Kürt ve Arap savaşçılardan oluşan Menbiç Askeri Konseyi'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korgeneral Funk, "Biz IŞİD'in kalıcı yenilgisinin sürmesini sağlama alma amacıyla bu bölgedeyiz" dedi.

    Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da Funk'ın Menbiç'e ziyaretini Twitter'dan duyurdu.

    Joseph Votel
    © AFP 2018/ Jim Watson
    ABD: Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz
    ​Türkiye'nin terör örgütü olarak saydığı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Menbiç'i IŞİD'den 2016 yılında kurtarmıştı.

    Sınır kasabasının örgütten alınmasından sonra bölgeye askerlerini konuşlandıran ABD, sıklıkla bölgede devriye görevi yapıyor. Ancak Afrin'e yönelik askeri harekat başlatan ve sırada Menbiç'in olduğunu belirten Türkiye ile DSG'yi destekleyen NATO müttefiki ABD arasındaki gerginlik giderek yükseliyor.

    Daha önce ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel de ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Menbiç bölgesinden çekilmeyeceklerini açıklamıştı.

    ABD'li Tümgeneral Jamie Jarrard ile Menbiç Askeri Konseyi komutanı Muhammed Ebu Adil
    © AP Photo/ Susannah George
    ABD'li Tümgeneral Jamie Jarrard ile Menbiç Askeri Konseyi komutanı Muhammed Ebu Adil

    'SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ ASKERİ VARLIĞIMIZ GERGİNLİĞİ AZALTMA AMAÇLI'

    Gazetecilere açıklamasında Türkiye'nin itirazlarına rağmen 'ABD'nin DSG'ye olan desteğinin süreceğini' ve 'ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığının amacının gerginliği azaltmak' olduğunu söyleyen Korgeneral Funk, 'Türkiye'nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine' ilişkin soruyu "Endişlenmiyorum. Benim iş tanımımda endişelenmek yok. Benim işim savaşmak" diye yanıtladı.

    ABD'Lİ GENERALDEN TÜRKİYE'YE: BİZİ VURURSANIZ AGRESİF KARŞILIK VERİRİZ

    New York Times'ın (NYT) Menbiç'e giden muhabiri Rod Norland'ın aktardığına göre  Funk ile birlikte Menbiç'e giden ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak ve Suriye'deki Özel Oparsyonları'ndan sorumlu olan Tümgeneral Jaddard ise şu ifadeleri kullandı: "Buradaki mevzilerimizden çok gurur duyuyoruz ve herkesin bunu bildiğinden emin olmak istiyoruz."

    NYT muhabiri bu sırada Jaddard'ın yanında bulunan Korgeneral Funk'ın Türkiye'ye yönelik şu sözlerini de aktardı: "Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz. Kendimizi savunacağız."

    NYT haberi Twitter'da duyururken bu sözlerin Türkiye'nin tehditlerine yönelik olduğunu yazdı.

    'RAKKA'YI GERİ ALMALARI ONLARA MASADA SANDALYE KAZANDIRDI'

    ABD Savunma Bakanı James Mattis
    © REUTERS/ Yuri Gripas
    Mattis: Türkiye ile Menbiç'i konuştuk, ama detaylarını kamuoyuna açıklayamam
    Diğer taraftan Korgeneral Funk açıklamalarında "DSG liderliğine güveniyorum. Kimse yapamazken onlar Rakka'yı geri aldı. Bence bu onlara masada bir sandalye kazandırdı" ifadelerini de kullandı.

    DSG, ABD'nin de desteğiyle IŞİD'in sözde başkenti Rakka'yı geçen yıl ekimde örgütün elinden geri almıştı.

    JADDARD: ŞU ANDA ASKERİ ROL TANIMIMIZ DSG'Yİ DESTEKLEMEK

    Tümgeneral James Jarrard da ABD askerlerinin ne kadar süre daha Suriye'de kalacağını söylemenin şu anda imkanı olmadığını belirterek "Şu anda askeri rol açık şekilde tanımlandı ve bu da DSG'yi desteklemek" ifadelerini kullandı.

    Menbiç'teki ABD güçleri
    © AP Photo/ Susannah George
    Menbiç'teki ABD güçleri

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, DSG, IŞİD, Robert E. Funk, James Jarrard, Joseph Votel, Menbiç, Suriye, Türkiye, ABD
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