Zaharova: ABD'nin Suriye'de kurduğu güvenlik bölgesi IŞİD'in gizlenmesini sağlıyor

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf kırsalında kendi üssü etrafında tek taraflı olarak kurduğu 55 kilometrelik güvenlik bölgesi, IŞİD'in geri kalan militanları tarafından kullanılıyor. Militanlar, bu geniş bölgede Suriye hükümet güçlerinden gizlenme, burada gruplaşma ve çöl bölgelerine yeniden sızmak için silahlanma imkanı buluyor" dedi.

Zaharova, IŞİD militanlarının Tanf'ta kendilerini özgür hissettiklerini kaydederek, militanların daha önce Halep kent sınırına kadar uzanan bölgede uzun mesafeli saldırılar düzenlediğini anımsattı.

'ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK CİDDİ BİR MEYDAN OKUMA'

Zaharova, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının barışçıl sürece ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ciddi bir meydana okuma olduğunu belirtti.

'ABD TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİ YAYMA FAALİYETİNİ ARTIRDI'

Öte yandan Zaharova, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusunda Rusya'ya yönelttiği suçlamalara yanıt verdi.

Zaharova, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve bazı resmi yetkililer, Suriye'de kimyasal silah kullanımında Rusya'nın sorumluluğu olduğunu öne sürdü. Tüm bunları tek kelimeyle 'kinaye' olarak tanımlayabileceğimizi düşünüyorum. Ancak ABD'nin son dönemde teyit edilmemiş bilgi yayma faaliyetini artırdığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.