DSG, IŞİD’in dört İngiliz celladından son ikisini esir aldı

New York Times gazetesinin ABD yönetimine dayandırdığı haberinde, IŞİD'in İngiliz aksanlı dört celladından hayatta kalan son ikisi Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh'in DSG tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.
Islamic State's final two 'Beatles' Alexanda Kotey and El Shafee Elsheikh reportedly captured https://t.co/gFb6rPrqyL pic.twitter.com/BvJQOyl6oG— ITV News (@itvnews) 8 February 2018
Yakalanan Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh, İngiliz aksanları nedeniyle ‘Beatles' olarak bilinen dört kişilik grubun üyeleri.
SDF have captured 2 of the 4 Beatles identified as Alexanda Kotey and El Shafee Elsheikh. pic.twitter.com/jj7GxnzVGq— #EfrinNotAlone (@Lord_Caki) 8 February 2018
Grup, İngiliz basınının 'Cihatçı John' lakabını taktığı Emwazi'nin ABD'li gazeteci James Foley'i infaz etmesiyle ün kazanmıştı.
Grup Foley'nin yanı sıra aralarında gazeteci ve yardım görevlilerinin de olduğu çok sayıda Batılı'nın öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.
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