DSG, IŞİD’in dört İngiliz celladından son ikisini esir aldı

IŞİD’in İngiltere kökenli olduğu tahmin edilen ve çok sayıda Batılı esiri idam eden dört celladından hayatta kalan son ikisinin Demokrataik suriye Güçleri (DSG) tarafından yakalandığı belirtildi.

New York Times gazetesinin ABD yönetimine dayandırdığı haberinde, IŞİD'in İngiliz aksanlı dört celladından hayatta kalan son ikisi Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh'in DSG tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Islamic State's final two 'Beatles' Alexanda Kotey and El Shafee Elsheikh reportedly captured https://t.co/gFb6rPrqyL pic.twitter.com/BvJQOyl6oG — ITV News (@itvnews) 8 February 2018

​Yakalanan Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh, İngiliz aksanları nedeniyle ‘Beatles' olarak bilinen dört kişilik grubun üyeleri.

SDF have captured 2 of the 4 Beatles identified as Alexanda Kotey and El Shafee Elsheikh. pic.twitter.com/jj7GxnzVGq — #EfrinNotAlone (@Lord_Caki) 8 February 2018

​Grubun lideri Cihatçı John olarak bilinen Muhammed Emwazi, 2015 yılında Suriye'de öldürülmüştü. Dördüncü üye Ein Leslie Davis de Türkiye'de yakalanmıştı.

Grup, İngiliz basınının 'Cihatçı John' lakabını taktığı Emwazi'nin ABD'li gazeteci James Foley'i infaz etmesiyle ün kazanmıştı.

Grup Foley'nin yanı sıra aralarında gazeteci ve yardım görevlilerinin de olduğu çok sayıda Batılı'nın öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.