Mısır ordusu ülke genelinde büyük bir terörle mücadele operasyonu başlattı

Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nın orta bölgeleri ile kuzeyinde, ayrıca Nil Deltası ve batıdaki çöl bölgesinde büyük bir 'terörle mücadale' operasyonu başlattığını duyurdu.

© REUTERS/ Emir Abdullah Dalş Mısır'da OHAL 3. kez uzatıldı

Mısır ordusu sözcüsünün televizyonda yayımlanan açıklamasında "Güvenlik güçleri bu sabah Sina yarımadasının kuzeyi ve ortasında teröristlere ve suç unsurları ile örgütlerine karşı kapsamlı bir mücadeleye başladı" dendi.

Sözcü '2018 Sina Operasyonu' adı verilen operasyonun Nil Deltası ve batıdaki çöllük bölge de dahil ülkenin diğer kısımlarını da kapsadığını belirtti.

Operasyonun amacının sınır bölgelerinde kontrolü sıkılaştırmak ve 'terör yuvalarının temizlenmesi' olduğu belirtildi.

Mısır, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te halk ayaklanmasının ardından ordu tarafından devrilmesinden bu yana, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde cihatçı unsurlarla mücaedele ediyor. Bölgede sıklıkla polis ve güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan şiddetle saldırılar yaşanıyor.

2014'te kendilerini 'Sina Vilayeti' olarak adlandıran grup IŞİD'e biat ettiklerini ilan etmişti. Örgüt Mısır'daki bir dizi ölümcül saldırıyı üstlenmişti.