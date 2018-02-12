İsrailli bakan yardımcısı: İsrail-İran-Suriye krizinde dizginler Rusya'nın elinde

Rusya Dışişleri'nin uyarısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşmesinin ardından ortalık durulurken İsrail'in önde gelen diplomatlarından Michael Oren, ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu'da olan bitenlere seyirci kaldığından İsrail hükümetinin ABD'den ziyade Rusya'ya bel bağladığını söyledi.
1982'deki Lübnan savaşından beri İsrail-İran-Suriye arasındaki en büyük askeri krizin ardından Bloomberg'e konuşan Netanyahu hükümetinin kamu diplomasisinden sorumlu bakan yardımcısı Michael Oren, şunları söyledi: ''Denklemde ABD'nin rolü bizi desteklemektir. Ama halihazırda ABD'nin sahada hiçbir etkisi yok. Amerika'nın Suriye'de bahisleri yükseltecek bir durumu yok, oyunda değil. Beklentiler Rusya'nın durduracağı yönünde, zira şu sıra savaş kimsenin çıkarına değil.''
İsrail'in eski ABD Büyükelçisi olan Oren, İsrail hükümetinin Rusya'nın İran ve Suriye'yi dizginleme becerisi olduğuna inandığını belirtti. Cumartesi günkü İsrail-İran-Suriye kapışması üzerine Putin ile Netanyahu'nun telefon görüşmesine dair Kremlin'den yapılan açıklamada 'İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki hedeflere füze saldırıları düzenlemesiyle ilgili durumun ele alındığı' vurgulanmıştı.
'PUTİN DÜDÜĞÜ ÇALDI, DURDULAR'
Putin ile Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından ortalık durulması, İsrail basınının da dikkatini çekti.
Israel was still considering further military action in Syria. Then Putin happened | Analysis https://t.co/W68OEMkAsV— Haaretz.com (@haaretzcom) 12 Şubat 2018
'ORTADOĞU'DA GERÇEK PATRONUN KİM OLDUĞU BELLİ'
Analizde şöyle denildi: ''Netanyahu-Putin telefon görüşmesinin ardından hasıl olan sükunet Ortadoğu'da gerçek patronun kim olduğunu bir kez daha gösterdi. ABD bölgede namevcut olmaya devam ederken gidişatı Rusya dikte ediyor.''
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