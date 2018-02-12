İsrailli bakan yardımcısı: İsrail-İran-Suriye krizinde dizginler Rusya'nın elinde

İsrail hükümetinin kamu diplomasisinden sorumlu bakan yardımcısı Michael Oren, cumartesi günü İsrail-İran-Suriye arasında yaşanan askeri krizle ilgili ''Denklemde ABD'nin rolü bizi desteklemektir. Ama halihazırda ABD'nin sahada hiçbir etkisi yok. Oyunda değil. Beklentiler Rusya'nın durduracağı yönünde'' dedi.

İsrail'in Suriye'den kalkan bir İran İHA'sının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye'ye yoğun hava saldırıları düzenlemesi, devreye giren Suriye hava savunma sistemlerinin bir İsrail F-16'sı düşürmesinin ardından krizin yatışmasında Rusya'nın rolüne dikkat çekiliyor.

Rusya Dışişleri'nin uyarısı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüşmesinin ardından ortalık durulurken İsrail'in önde gelen diplomatlarından Michael Oren, ABD Başkanı Donald Trump Ortadoğu'da olan bitenlere seyirci kaldığından İsrail hükümetinin ABD'den ziyade Rusya'ya bel bağladığını söyledi.

© Sputnik/ Rusya, İsrail'in Suriye saldırılarıyla ilgili endişe açıkladı

1982'deki Lübnan savaşından beri İsrail-İran-Suriye arasındaki en büyük askeri krizin ardından Bloomberg'e konuşan Netanyahu hükümetinin kamu diplomasisinden sorumlu bakan yardımcısı Michael Oren, şunları söyledi: ''Denklemde ABD'nin rolü bizi desteklemektir. Ama halihazırda ABD'nin sahada hiçbir etkisi yok. Amerika'nın Suriye'de bahisleri yükseltecek bir durumu yok, oyunda değil. Beklentiler Rusya'nın durduracağı yönünde, zira şu sıra savaş kimsenin çıkarına değil.''

İsrail'in eski ABD Büyükelçisi olan Oren, İsrail hükümetinin Rusya'nın İran ve Suriye'yi dizginleme becerisi olduğuna inandığını belirtti. Cumartesi günkü İsrail-İran-Suriye kapışması üzerine Putin ile Netanyahu'nun telefon görüşmesine dair Kremlin'den yapılan açıklamada 'İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki hedeflere füze saldırıları düzenlemesiyle ilgili durumun ele alındığı' vurgulanmıştı.

'PUTİN DÜDÜĞÜ ÇALDI, DURDULAR'

Putin ile Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından ortalık durulması, İsrail basınının da dikkatini çekti.

Israel was still considering further military action in Syria. Then Putin happened | Analysis https://t.co/W68OEMkAsV — Haaretz.com (@haaretzcom) 12 Şubat 2018

© Sputnik/ Michael Klimentyev Kremlin: Putin ve Netanyahu İsrail'in Suriye'deki saldırılarını görüştü Haaretz gazetesi, ''Putin, Netanyahu ile telefonda görüşerek, İsrail'in Suriye'ye yeni saldırılar düzenlemesini durduran düdüğü çaldı'' manşetini attı. Amos Harel imzalı analizde cumartesi günü telefon görüşmesine dek İsrail hükümetinin Suriye'ye yeni saldırılar düzenlemekten söz ettiği, ama telefon görüşmesinin ardından Putin'in çatışmanın durmasına yönelik kararının hem İsrail hem de İran ve Suriye tarafından kabul gördüğü ifade edildi.

'ORTADOĞU'DA GERÇEK PATRONUN KİM OLDUĞU BELLİ'

Analizde şöyle denildi: ''Netanyahu-Putin telefon görüşmesinin ardından hasıl olan sükunet Ortadoğu'da gerçek patronun kim olduğunu bir kez daha gösterdi. ABD bölgede namevcut olmaya devam ederken gidişatı Rusya dikte ediyor.''