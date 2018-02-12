AB'den Suriye konusunda itidal çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Suriye'de savaşan taraflar ve bölgesel müttefiklerinin, bölgede şiddetin daha fazla yayılmaması için itidal göstermeleri gerektiğini söyledi.

İsrail ve Suriye'de İran destekli güçler arasında şimdiye kadar yaşanan en ciddi çatışmanın ardından gelen açıklamada sözcü Maja Kocijancic "Suriye genelinde yaşanan tırmanma, hafta sonunda İsrail sınırında gördüğümüz olay da dahil olmak üzere, ciddi ölçüde kaygı vericidir. Bu durum tehlikeli bir sıçramaya kolaylıkla yol açabilir" dedi.

Kocijancic "Suriye'deki tarafları, müttefiklerini ve aynı zamanda bölgesel oyuncuları uluslararası hukuka uymaya, itidal göstermeye ve durumu tırmandırarak Suriye halkının acılarını devam ettirecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Sözcü, Komisyon'un durumu yakından izlemeye devam ettiğini de belirtti.

Suriye uçaksavarları cumartesi günü bir İsrail F-16'sını düşürmüş, pilotlar ise saldırıdan kurtulmayı başarmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı bunun ardından Suriye'de 12 ayrı hedefe hava saldırısı yaparak Suriye'ye ait hava savunma sistemlerini ve İran'a ait hedefleri vurduğunu açıklamıştı.