Stoltenberg: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

Brüksel'de basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin geçen hafta NATO'ya Afrin operasyonu ile ilgili bilgi verdiğini söyledi. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, Türkiye'nin bu güvenlik kaygılarını giderirken 'ölçülü' olması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahındaki basın toplantısında Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında konuştu.

'ERDOĞAN DAHİL TÜRK LİDERLERLE DÜZENLİ OLARAK İLETİŞİM KURUYORUM'

Norveçli yetkili "Türkiye Nato'ya harekatla ilgili geçen hafta bilgi verdi. Suriye'deki durum ve Zeytin Dalı Hareketı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli olarak iletişim kuruyorum. Türkiye'nin müttefiklerini bilgilendirmeyi sürdürmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GÜVENLİK ENDİŞLERİNİ ÖLÇÜLÜ VE ORANTILI ŞEKİLDE ÇÖZMELİ'

Stoltenberg ayrıca "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar" dedi.

'TÜRKİYE VE ABD ARASINDA GÖRÜŞMELER MEMNUNİYET VERİCİ'

Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak da "Türkiye ile ABD arasında görüşmelerin olmasından memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

IRAK'TA EĞİTİM MİSYONU AÇIKLAMASI

Stoltenberg ayrıca Irak'ta NATO'nun eğitim misyonunu genişletmeye düşündüğünü duyurdu.

Stoltenberg "Koalisyonun (IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonu) odağı askeri operasyonlardan kapasite geliştirmeye doğru kayarken, NATO'nun eğitim misyonu daha da önemli hale geliyor. Perşembe günü NATO savunma bakanlarının, temmuz ayındaki zirvede Irak'taki NATO eğitim misyonunu başlatma amacıyla planlamaya başlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

NATO'nun halihazırda Irak'ın başkenti Bağdat'taki İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapan eğitmenleri bulunuyor. Ancak ABD, NATO'nun Irak'taki eğitim misyonunun genişletilmesini istiyor.

Reuters haber ajansı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in geçen ay Irak'ta resmi bir eğitim ve danışmanlık misyonunun başlatılması çağrısı yaptığı bir mektubu NATO'ya gönderdiğini duyurmuştu.

Bu hafta Münih'te yapılacak Güvenlik Konferans'ında Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüşmesi beklenen Stoltenberg eğitim misyonuna katılacak asker sayısı konusunda ise bilgi vermedi.