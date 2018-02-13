Rusya: El Nusracılar ve Beyaz Miğferler İdlib'de provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya'nın Suriye'de yer alan uzlaştırma merkezinin yetkilileri, bir İdlib yerlisinden El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) ve Beyaz Miğferler'in, kimyasal silah kullanımı içeren bir provokasyon hazırladığını öğrendikleri bir telefon ihbarı aldıklarını belirtti.
BREAKING: Al-Nusra & White Helmets plotting chemical weapons provocation in #Idlib, #Syria – Russian MoD https://t.co/wtKq9XnGzB pic.twitter.com/6TDo8eyLGJ— RT (@RT_com) February 13, 2018
Söz konusu kişinin ifadelerinin aktarıldığı uzlaşma merkezi açıklamasına göre, burada, Beyaz Miğfer üyelerinin kimyasal saldırıdan etkilenen insanlara ilk yardım uyguladığı izlenimi veren sahte görüntüler çekildi.
Ayrıca, 'provayı' andıran bu sahnelerin, üzerinde Batılı bir televizyon kanalının logosunun bulunduğu mikrofonlar tutan muhabirler tarafından kameraya çekildiği belirtildi.
Uzlaştırma merkezi yetkilileriyse, İdlib yerlisinden alınan bu istihbaratın kendilerinde ciddi endişeye sebep olduğunu belirtti.
Rus yetkililerin açıklamasında, "İdlib yerlisinin bu ifadeleri El Nusra teröristlerinin İdlib'de Beyaz Miğferler ile birlikte yeni bir provokasyon hazırlamakta olduğunu gösteriyor. Suriye hükümetini, yerel halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için zehirleyici maddeler içeren bir provokasyonun hazırlığını yapıyorlar" denildi.
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