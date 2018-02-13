Rusya: El Nusracılar ve Beyaz Miğferler İdlib'de provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer, El Nusra militanları ile kendilerini 'yardım örgütü' olarak tanımlayan Beyaz Miğferler'in, İdlib'de, suçunu Suriye hükümetinin üzerine atacakları, kimyasal silah içeren bir provokasyon hazırlığında olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Suriye'de yer alan uzlaştırma merkezinin yetkilileri, bir İdlib yerlisinden El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) ve Beyaz Miğferler'in, kimyasal silah kullanımı içeren bir provokasyon hazırladığını öğrendikleri bir telefon ihbarı aldıklarını belirtti.

İhbarda bulunan bir İdlibli'nin anlattığına göre El Nusra militanları üç araç ile İdlib'deki Serakib yerleşim yerine 20'den fazla klor gazı konteyneri ve gaz maskesi ile ilk yardım malzemeleri getirdi.

Söz konusu kişinin ifadelerinin aktarıldığı uzlaşma merkezi açıklamasına göre, burada, Beyaz Miğfer üyelerinin kimyasal saldırıdan etkilenen insanlara ilk yardım uyguladığı izlenimi veren sahte görüntüler çekildi.

Ayrıca, 'provayı' andıran bu sahnelerin, üzerinde Batılı bir televizyon kanalının logosunun bulunduğu mikrofonlar tutan muhabirler tarafından kameraya çekildiği belirtildi.

Nitekim açıklamaya göre ihbarı gerçekleştiren İdlibli, görüntüleri çeken muhabirlerin telefonda İngilizce konuşarak birilerine danıştığını da söyledi.

Uzlaştırma merkezi yetkilileriyse, İdlib yerlisinden alınan bu istihbaratın kendilerinde ciddi endişeye sebep olduğunu belirtti.

Rus yetkililerin açıklamasında, "İdlib yerlisinin bu ifadeleri El Nusra teröristlerinin İdlib'de Beyaz Miğferler ile birlikte yeni bir provokasyon hazırlamakta olduğunu gösteriyor. Suriye hükümetini, yerel halka karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için zehirleyici maddeler içeren bir provokasyonun hazırlığını yapıyorlar" denildi.