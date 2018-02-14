Peskov: Suriye topraklarındaki Rusya vatandaşlarının Rus ordusuyla ilgisi yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye topraklarında Rusya vatandaşlarının bulunabileceğini ancak bu kişilerin Rusya ordusuyla ilişkili olmadığını söyledi.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyonun 7 Şubat'ta Suriye'de düzenlediği bombardımanda Rusya vatandaşlarının öldüğü iddialarını yanıtladı.

Peskov "Suriye'de savaşan bu kişiler Kremlin için hangi statüde yer alıyor?" sorusuna "Kremlin, çıkarımda bulunabilecek kadar detaylı bilgiye sahip değil. Suriye topraklarında Rusya vatandaşlarının bulunduğunu ihtimal dışı tutamayız. Ancak bu kişiler Rusya Silahlı Kuvvetleri'yle ilişkili değiller" cevabını verdi.

Bununla birlikte Peskov, Rusya vatandaşlarının ne olursa olsun Rusya vatandaşları olarak kaldığının altını çizdi.

'ÇARPITILMIŞ BİLGİLERİN ESİRİ OLMAYIN'

Peskov'a Suriye'de çok sayıda Rusya vatandaşının ölmesi nedeniyle yas ilan edilmesinin gündemde olup olmadığı da soruldu.

Peskov, "Kremlin'de kaç kişinin öldüğüne dair bir bilgi yok. Bu nedenle soruyu anlamsız buluyorum. Çarpıtılmış bilgilerin esiri olmamak için, bilinçli veya bilinçsiz olarak sunulan hatalı bilgileri referans almama ve bu tür önemli haberlerin yayımlanmasına ciddiyetle yaklaşma çağrısı yapıyoruz" dedi.

'PUTİN'LE İLGİLİ İDDİALAR GERÇEK DIŞI'

Öte yandan Peskov, bu haberlerle bağlantılı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ortaya atılan bir iddiayı daha yalanladı.

Peskov, Putin'in 'Suriye'deki ölümleri' kurmaylarıyla istişare etmek için hafta başındaki seyahatlerinin ve toplantılarının bir kısmını iptal ettiğine dair haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon 7 Şubat'ta Fırat Nehri'nin doğusunda Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) mevzilerine saldıran hükümet güçlerine karşı hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Basında da ABD'li bir yetkili kaynak gösterilerek, saldırılarda bu güçlerden en az 100 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Daha sonra bazı basın kuruluşları da saldırılarda çok sayıda paralı Rus askerinin öldüğünü iddia etmişti.