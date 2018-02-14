Maliki: ABD artık tek arabulucu olamayacağı için Rusya, Filistin-İsrail görüşmelerine ev sahipliği yapabilir

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Rusya'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilecek olası bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Maliki, ABD'nin artık tek arabulucu ülke olamayacağını da vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Maliki, Filistin'in İsrail ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu belirterek, "Kudüs'te yapılacak 15 dakikalık bir görüşmenin bize yardımcı olacağını sanmıyoruz. Eğer Netanyahu da isterse, Soçi veya Moskova'da bir araya gelmek iyi bir karar olur" dedi.

'NETANYAHU, PUTİN'İN MİSAFİRPERVERLİĞİNİN KEYFİNİ YAŞAYABİLİR'

İsrail tarafına bu seçeneği düşünme çağrısı yapan Maliki, "Uçuş en fazla 3 saat sürüyor ve Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya halkının misafirperverliğinin keyfini yaşayabilir" diye konuştu.

'ABD'NİN TEK ARABULUCU OLMASI İMKANSIZ'

Maliki, Washignton'un barış sürecindeki rolüyle ilgili olarak ise ABD'nin artık tek arabulucu olamayacağını belirtti.

ABD'nin Filistin konusunda İsrail'le aynı safta yer aldığı için Washington'un tek arabulucu olmasının imkansız olduğunu kaydeden Maliki, ancak ABD'nin katılımı olmadan çözüm sürecinin devam edemeyeceğinin de altını çizdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha önce ABD'nin Ortadoğu görüşmelerinde tek arabulucu rolüne sahip olmasını istemediklerini belirtmişti.

Abbas, Putin ile görüşmesinde, "ABD'nin eylemleriyle oluşturduğu bu atmosferde biz diyoruz ki, şu andan itibaren arabulucu statüsündeki ABD'yle her türlü iş birliğini reddediyoruz, çünkü onların eylemlerine karşıyız" demişti.