Şam: Araplar ile Kürtler birlik olup Türk güçlerine dirensin

''Ordu Suriye'ye saldırı düzenleyen her savaş uçağını düşürecektir'' diyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriye'nin kuzeyindeki Araplar ile Kürtlere 'birlik olup Türk güçlerine direnmeleri' çağrısı yaptı.

Şam’da basın toplantısı düzenleyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, ABD'nin Suriye'deki savaşı uzatmaya çalıştığına ve bu politikanın daha fazla sivil kaybına neden olduğu için telafisi imkansız sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ''Afrin bölgesi Suriye topraklarının ayrılmaz parçasıdır'' vurgusunu yaptı.

''Suriye’nin kuzeyindeki Arap ve Kürt vatandaşlarımızı birleşerek Türk askerlerine direnmeye çağırıyoruz'' diyen Mikdad, Şam'ın 'bu saldırganlığı püskürtmek için gereken tüm tedbirleri aldığını' söyledi.

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Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Batılı ülkeleri de Suriye'ye hava saldırısı düzenlememeleri konusunda uyardı.

Suriye hava sahasını ihlal eden her uçağı tıpkı İsrail uçağı gibi düşüreceklerini söyleyen Mikdad, ''Ordu Suriye'ye saldırı düzenleyen her savaş uçağını düşürecektir ve bu boş bir tehdit değildir'' diyerek şöyle devam etti:

'İSTER İSRAİL, İSTER AMERİKAN, İSTER TÜRK UÇAĞI'

"Suriye seması güvenli bir şekilde kapatıldı. Elimizde, çok sayıda İsrail füzesini yok eden etkili hava savunma sistemleri var. Suriye hava savunma sistemleri, Suriye'ye saldıracak her uçağı vurmak üzere aktif hale getirildi. Bu, ister İsrail uçağı olsun, ister Amerikan uçağı olsun, isterse Türkiye ya da Suriye'ye zarar verecek başka bir ülkenin uçağı olsun, fark etmez."

BM'YE ABD'Yİ SORUŞTUR' ÇAĞRISI

ABD ile bazı Arap ülkelerinin Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişini önlemek için IŞİD'e destek verdiğini, ABD'nin yüzlerce IŞİD militanını Rakka ve Deyr ez Zor'dan tahliye ettiğini belirten Mikdad, ''Birleşmiş Milletler'i (BM), ABD'nin, BM'nin hedefleri ve ilkeleriyle çelişir şekilde, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını tehdit eden, Suriye halkını yok etmeyi amaçlayan icraatlarını ve eylemlerini soruşturmaya çağırıyoruz'' dedi.

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Suriye ordusunun hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadığını ve daha önce BM denetiminde kimyasal silahlarını imha ettiği için şu anda da zaten kimyasal silaha sahip olmadığını anlatan Mikdad, Beyaz Miğferler adlı Kaide/Nusra bağlantılı grup tarafından Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair sahte raporlar hazırlandığını, bu örgütün İngiliz ve Amerikan istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini söyledi. ''Batı onları desteklemeye son verdiğinde teröristlerden tümüyle kurtulacağız'' vurgusu yaptı.

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Öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Suriye hükümetinin halkına karşı kimyasal silah kullandığı' iddialarının doğrulanması halinde Suriye'ye hava saldırısı düzenleme tehdidi savurmuştu.

CUMARTESİ GÜNÜ ŞAM, İLK KEZ İSRAİL UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

10 Şubat'ta da İsrail, Suriye'den havalanan bir İran İHA'sının sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye'ye bir dizi hava saldırısı düzenlemiş, ancak Suriye hava savunma sistemleri bir İsrail F-16'sı düşürmüştü.