ABD Suriye’deki müttefiklerini nasıl satın alıyor?

Sputnik'e konuşlan Yevstafyev, ABD'nin Suriye'de öncelikle bölgeyi istikrarsızlaştırma imkanını aradığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

© AP Photo/ Ahn Young-joon Pentagon, Suriye hükümeti yanlısı güçlere saldırının ayrıntılarını açıkladı

"Bunun için ekonomik temele, paraya, müttefiklere ihtiyaç var. Ama ABD bu müttefikleri şimdi sadece parayla satın alabilir, bölgede gayri ticari hiçbir partner bulamaz. Gelecekte istediği gibi kullanabileceği müttefikleri satın almak için bazı önemli varlık ve toprakları kontrol etmesi gerekir. ABD'nin şimdi yaptığı tam da bu. Sonuçta ABD bu oldukça açgözlü müttefiklerini ebediyen kendi bütçesinden besleyemez. Zira bu müttefikler bugün bağlılığını gösteriyor ama yarın yüzünü başka yöne çevirebilir. Bu yüzden elbette, kontrolleri altındaki petrol boru hatlarını, petrol alanlarını her türlü koruyacaklar ve bu alanlara her türlü sızmalara çok hassas tepki verecekler, bazen uygunsuz ve her zaman sert tepki verecekler."