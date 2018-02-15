Mattis'ten Afrin açıklaması: Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var

ABD Savunma Bakanı James Mattis Türk mevkidaşı Nurettin Canikli ile görüşmesinin ardından Brüksel'de açıklama yaptı. Mattis "Türkiye ile iletişim kanlaarı açık. Ortak bir zemin bulduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" dedi.

Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Mattis 'meşru güvenlik kaygıları konusunda ABD'nin Türkiye'nin yanında durduğunu' ifade etti.

'MEŞRU GÜVENLİK KAYGILARININ KARŞILANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

'Türkiye ile yapılan görüşmelerin dürüstlük ve şeffaflık temelinde olduğunu' ve 'amacın Suriye meselesini Birleşmiş Milletler süreci yoluyla çözmek' olduğunu belirten ABD Savunma Bakanı, "Meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'ORTAK BİR ZEMİN BULDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM, AYNI FİKİRDE OLMADIĞIMIZ NOKTALAR DA VAR'

ABD ve Türkiye'nin açık ve dürüst diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Mattis "Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Ortak bir zemin bulduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var. Savaş bazen seçmeniz için kötü alternatifler verir" dedi.

'CENEVRE SÜRECİ BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEYECEKTİR'

Mattis, "Türk savunma bakanının 29 ülkeye vermiş olduğu brifing ve bilgiler devam ediyor. Biz iş birliği yolları bulmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak Cenevre Süreci bu şekilde çözülmeyecektir" ifadelerini kullandı.