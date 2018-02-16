Hizbullah: ABD, Suriyeli Kürtleri yarı yolda bırakacak

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye temaslarının ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan Suriyeli Kürtlere uyarı geldi: ABD sizi maşa olarak kullanıyor, yarı yolda bırakacak.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son durağı Türkiye olan Ortadoğu turunu tamamlamasının ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bir konuşma yaptı.

Washington'ın Suriyeli Kürtleri meşru Suriye hükümetina karşı savaşta maşa olarak kullandığını dile getiren Nasrallah, ABD yönetiminin en uygun zamanda Kürt müttefiklerini yarı yolda bırakacağını söyledi.

Lübnan'ın karasularında pertol arama girişimlerini İsrail'in hak iddiasıyla engelleme girişimlerine karşı 'bunun tüm Lübnan'ın mücadelesi olduğunu' belirten Hizbullah lideri, Lübnan hükümeti yetkililerini bu konuda İsrail'e karşı sağlam ve güçlü pozisyon almaya çağırdı.

Haftasonundaki İsrail-İran-Suriye düellosu için ''İsrail uçağının düşürülmesi kararının İran'la Rusya'yla bir ilgisi yok. Bu karar sadece Suriye'nin ve bizatihi Başkan Beşar Esad'ın kararıydı. Bu kadar net'' diyen Nasrallah ''İsrail uçağı, Suriye ordusundaki kahraman askerler ve subaylar tarafından düşürüldü'' vurgusu yaptı.

