HNC: Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığına inanmıyoruz

Sputnik'e demeç veren Hariri, "Güvenilir kaynaklardan bu yönde bir şey duymadım. Ancak Türk askerlerinin hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadığını düşünüyorum" dedi.

Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığı ve 6 sivilin yaralandığını iddia edilmişti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir doktor da iddialara destek vermişti.

Reuters'a konuşan Türk Dışişleri'nden bir yetkili ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti​.

Suriye'deki Kürt güçleri ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı iddialarını 'son derece olasılık dışı' şeklinde nitelendirmişti.

Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan Beyaz Saray yetkilisi, ilgili haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söylemişti.