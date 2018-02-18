Putin'den Ruhani'ye taziye mesajı

© AFP 2018/ GIUSEPPE CACAC İran'da 66 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Tahran'dan Yasuc'a gittiği sırada İsfahan eyaletine bağlı Semirom kenti yakınlarındaki dağlık alana düşen uçakta bulunan 66 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ruhani'ye bir telgraf gönderdi.

Rusya'nın yaşanan trajedi sonucunda akrabalarını ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını belirten Rus lider, kurbanların akraba ve yakınlarının metanetli olmasını umduğunu kaydetti.

Aseman Havayolları'na ait yolcu uçağının Meharabad Havalimanı'ndan kalktıktan 50 dakika sonra radardan kaybolduğu açıklanmıştı.

Aseman Havayolları yetkilisi Muhammed Tabatay uçaktaki 66 kişiden kurtulan olmadığı yönünde bilgilendirildiklerini söylemişti.