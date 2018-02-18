YPG: 3 yabancı savaşçımız öldürüldü

Örgütün açıklamasına göre 41 yaşındaki Fransa vatandaşı Olivier Francois Le Clainche, 25 yaşındaki İspanya vatandaşı Samuel Prada Leon ile 25 yaşındaki Hollanda vatandaşı Sjoerd Heeger çatışmalarda hayatını keybetti.
Örgüt Le Clainche ile Leon'un 10 Şubat'ta Türkiye ve ÖSO güçlerinin bulunduğu Cinderes'teki çatışmalarda, Heeger'in ise 12 Şubat'ta Deyr ez Zor bölgesinde IŞİD ile yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü açıklandı.
Suriye'de YPG bünyesinde yüzlerce yabancı savaşçı olduğu belirtiliyor.
Al mismo tiempo comunican la muerte de 2 voluntarios internacionales mas:— DaniGc سوريا ستنتصر (@1982cgd) February 18, 2018
— El francés Olivier François Jean Le Clainche (Kendal Breizh) de 40 años.
— El holandes Sjoerd Heeger (Baran Sason) de 24 años pic.twitter.com/SEVEyTs9JI
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