Zarif: Afrin sorunu en iyi Suriye hükümeti aracılığıyla çözülebilir

Valday Tartışma Kulübü'nün konferansında konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Türkiye'nin bölgedeki ABD tasarıları kaynaklı kaygılarını anlaşılır bulduklarını ancak başkalarının topraklarını istila ederek sorunun çözülemeyeceğini' söyledi. Zarif, Afrin sorununun 'en iyi şekilde Suriye hükümeti aracılığıyla çözüleceğini' savundu.

Moskova'da Valday Tartışma Kulübünün Ortadoğu konulu konferansında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Zarif "Hayır, Suriye'de askeri üssümüz yok" dedi.

Dün Münih'teki Güvenlik Konferansı'nda konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'deki Tartus limanına 'bağlanmaya çalıştığını' öne sürmüş ve İsrail'in 'bu terör üslerinin' yaratılmasını engellemek için gerekenleri yapacağını söylemişti.

Suriye'de askerlerinin bulunmadığını birçok kez yineleyen İran, Suriye hükümetine bağlı güçlere yardım etmeleri için ülkeye askeri danışmanlarını gönderdiğini belirtiyor.

"SURİYE'DE ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR İŞGAL VE MÜDAHALE DALGASI GÖRÜYORUZ'

Konferanstaki konuşmasında "Maalesef ABD öncülüğünde takıntılı şekilde hareket edilerek Suriye'de yeni bir işgal ve müdahale dalgası olduğunu görüyoruz. ABD'nin 7 Şubat'ta Suriye güçlerine yönelik saldırısına bakarsak bazı çıkarları görüyoruz, toprak ele geçirmek için ileri görüşlü olmayan bir jeo-ekonomik çıkar" diye konuştu.

Iran’s foreign minister Mohammad Javad Zarif addresses Valdai Club’s conference on Middle East https://t.co/3awmcO0tP1 — Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) February 19, 2018

​'TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ABD TASARILARINA YÖNELİK KAYGILARININ ANLAŞILIR OLDUĞUNA İNANIYORUZ ANCAK…'

"Afrin sorunu en iyi şekilde elimizdeki meşru kaynaklar aracılığıyla, Suriye hükümeti aracılığıyla çözülebilir" ifadelerini kullanan İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin bölgede 'vekillerini' kullanmasının tehlikeli olduğunu söyleyerek "Komşumuz Türkiye'nin bölgedeki ABD tasarıları nedeniyle olan kaygısının anlaşılır olduğuna inanıyoruz. Ancak bu kaygıyı gidermek böyle olmaz. Diğerlerinin topraklarını istila etmek sorunları çözmez" dedi.