Kayıt
16:45 19 Şubat 2018
Ankara+ 12°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Muhammed Cevad Zarif

    Zarif: Afrin sorunu en iyi Suriye hükümeti aracılığıyla çözülebilir

    © AFP 2018/ Thomas KIENZLE
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 43

    Valday Tartışma Kulübü'nün konferansında konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Türkiye'nin bölgedeki ABD tasarıları kaynaklı kaygılarını anlaşılır bulduklarını ancak başkalarının topraklarını istila ederek sorunun çözülemeyeceğini' söyledi. Zarif, Afrin sorununun 'en iyi şekilde Suriye hükümeti aracılığıyla çözüleceğini' savundu.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, elinde İran'a ait olduğunu iddia ettiği bir İHA parçasıyla
    © REUTERS/ MSC Munich Security Conference
    Netanyahu, İran'a elinde İHA parçasıyla seslendi: İsrail'in kararlılığını test etmeyin
    Moskova'da Valday Tartışma Kulübünün Ortadoğu konulu konferansında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Zarif "Hayır, Suriye'de askeri üssümüz yok" dedi.

    Dün Münih'teki Güvenlik Konferansı'nda konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'deki Tartus limanına 'bağlanmaya çalıştığını' öne sürmüş ve İsrail'in 'bu terör üslerinin' yaratılmasını engellemek için gerekenleri yapacağını söylemişti.

    Suriye'de askerlerinin bulunmadığını birçok kez yineleyen İran, Suriye hükümetine bağlı güçlere yardım etmeleri için ülkeye askeri danışmanlarını gönderdiğini belirtiyor.

    "SURİYE'DE ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR İŞGAL VE MÜDAHALE DALGASI GÖRÜYORUZ'

    Konferanstaki konuşmasında "Maalesef ABD öncülüğünde takıntılı şekilde hareket edilerek Suriye'de yeni bir işgal ve müdahale dalgası olduğunu görüyoruz. ABD'nin 7 Şubat'ta Suriye güçlerine yönelik saldırısına bakarsak bazı çıkarları görüyoruz, toprak ele geçirmek için ileri görüşlü olmayan bir jeo-ekonomik çıkar" diye konuştu.

    'TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ABD TASARILARINA YÖNELİK KAYGILARININ ANLAŞILIR OLDUĞUNA İNANIYORUZ ANCAK…'

    TSK'nın keskin nişancıları Afrin'de
    © AA/ Soner Kılınç
    TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641 oldu, 3 köy ele geçirildi
     "Afrin sorunu en iyi şekilde elimizdeki meşru kaynaklar aracılığıyla, Suriye hükümeti aracılığıyla çözülebilir" ifadelerini kullanan İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin bölgede 'vekillerini' kullanmasının tehlikeli olduğunu söyleyerek "Komşumuz Türkiye'nin bölgedeki ABD tasarıları nedeniyle olan kaygısının anlaşılır olduğuna inanıyoruz. Ancak bu kaygıyı gidermek böyle olmaz. Diğerlerinin topraklarını istila etmek sorunları çözmez" dedi.

    İlgili konular:

    İsrailli bakan yardımcısı: İsrail-İran-Suriye krizinde dizginler Rusya'nın elinde
    İsrail, İran İHA'sı düşürdü, Suriye de İsrail F-16'sını vurdu
    Etiketler:
    Askeri üs, Münih Güvenlik Konferansı, Valday Kulübü, Muhammed Cevad Zarif, Benyamin Netanyahu, Afrin, İran, İsrail, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Alisa Agafonova ile Alper Uçar
    Türkiye, Kış Olimpiyatları'nda kendi rekorunu kırdı
    Karikatür
    'Türkiye ve ABD arasında ‘sonuç odaklı’ mekanizma kuruluyor'
    İnfografik
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknik donanımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam