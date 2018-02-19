Zarif: Afrin sorunu en iyi Suriye hükümeti aracılığıyla çözülebilir

Dün Münih'teki Güvenlik Konferansı'nda konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'deki Tartus limanına 'bağlanmaya çalıştığını' öne sürmüş ve İsrail'in 'bu terör üslerinin' yaratılmasını engellemek için gerekenleri yapacağını söylemişti.
Suriye'de askerlerinin bulunmadığını birçok kez yineleyen İran, Suriye hükümetine bağlı güçlere yardım etmeleri için ülkeye askeri danışmanlarını gönderdiğini belirtiyor.
"SURİYE'DE ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR İŞGAL VE MÜDAHALE DALGASI GÖRÜYORUZ'
Konferanstaki konuşmasında "Maalesef ABD öncülüğünde takıntılı şekilde hareket edilerek Suriye'de yeni bir işgal ve müdahale dalgası olduğunu görüyoruz. ABD'nin 7 Şubat'ta Suriye güçlerine yönelik saldırısına bakarsak bazı çıkarları görüyoruz, toprak ele geçirmek için ileri görüşlü olmayan bir jeo-ekonomik çıkar" diye konuştu.
Iran’s foreign minister Mohammad Javad Zarif addresses Valdai Club’s conference on Middle East https://t.co/3awmcO0tP1— Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) February 19, 2018
'TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ABD TASARILARINA YÖNELİK KAYGILARININ ANLAŞILIR OLDUĞUNA İNANIYORUZ ANCAK…'
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