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    Suriye hükümet güçleri bayrağı Elbu Kemal

    Suriye devlet televizyonu: Hükümet yanlısı milisler birkaç saat içinde Afrin'e girecek

    © AFP 2018/ STRINGER
    Ortadoğu
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    Suriye devlet televizyonu bölgedeki muhabirine dayanarak hükümet yanlısı milis güçlerin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de
    © AA/ Emrah Yaşar
    Erdoğan: Gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi Afrin'e gideceğim
    Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı birinci ayını doldururken PYD/YPG ile Beşar Esad'ın devlet başkanlığındaki Suriye yönetimi arasında süregiden pazarlıklarda önemli ilerleme kaydedildi.

    Suriye devlet televizyonu El İhbariye, bölgedeki muhabirine dayanarak, ''Halk Güçleri (hükümet yanlısı milis güçleri) birkaç saat içinde Afrin'e girecek'' dedi.

    'TÜRK GÜÇLERİNİ GERİ PÜSKÜRTMEK İÇİN'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Mustafa Bayer
    Erdoğan: 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna sabrediyoruz

    Üst düzey bir Kürt yetkili, pazar günü yaptığı açıklamada, Suriyeli Kürt güçlerle Esad hükümetinin, Türkiye'nin harekatını geri püskürtmek için Afrin'e Suriye ordusunun girmesi yönünde anlaşmaya vardığını söylemişti.

    'SİYASİ DEĞİL ASKERİ UZLAŞMA'

    Suriye'nin kuzeyindeki tek taraflı Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd, Reuters'e, ''Bize yardım eli uzatan herhangi bir tarafla işbirliği yapabiliriz'' demişti. Esad yönetimiyle yapılan anlaşmanın tamamen askeri olduğunu ve daha geniş anlamda siyasi bir uzlaşmaya henüz varılmadığını belirtirken "Bölgedeki siyasi ve yönetimsel konularda daha sonraki aşamalarda yapılacak doğrudan müzakerelerle uzlaşmaya varılacak" vurgusu yapmıştı.

    Suriye ordusu, Deyr ez Zor
    © AFP 2018/ George OURFALIAN
    Suriye ordusunun Afrin’e olası girişinin sonuçları ne olur?

    'ANLAŞMAYA KARŞI MUHALEFET DE VAR'

    Anlaşmaya karşı muhalefetin uygulanmasını engelleyebileceğini de aktaran Kürt yetkili ''Bu anlayış birliğinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz, çünkü tatmin olmayan ve bu anlayış birliğinin bozulmasını isteyen taraflar var'' ifadelerini kullanmıştı.

    İRAN BİR SÜREDİR SERT ÇIKIYOR

    Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    'Türkiye'nin Afrin'i Esad'a bırakabileceğini söylemek doğru olmaz'

    El İhbariye'nin geçtiği haber öncesinde, Astana sürecinin üç garantöründen biri olan İran'dan, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ''Afrin sorunu için en iyi çözüm yolu, elimizdeki yasal ve meşru kaynaklardır, yani Suriye hükümeti aracılığıyladır'' açıklaması gelmişti. 

    SURİYE-TÜRKİYE GÜÇLERİ BURUN BURUNA GELİRSE

    ABD merkezli haber ajansı AP, anlaşmanın Türkiye'nin güçlerini çekmesine ve bir aydır hem havadan hem karadan devam eden harekatı sona erdirmesine yol açabileceği yorumunu yaptı. AP, bu konuşlanmanın, Suriye hükümet güçlerini Türkiye sınırına daha da yaklaştıracağına dikkat çekti.

    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Suriye hükümeti milis güçleri, El İhbariye, Associated Press (AP), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cevad Zarif, Afrin, Suriye
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