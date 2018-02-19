Lavrov: İsrail'in yeryüzünden silinmesi ve İran'la mücadele edilmesi yönündeki açıklamaları kabul etmiyoruz

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Lavrov, İsrail'in yeryüzünden silinmesi gerektiğine dair açıklamaları Rusya'nın kabul etmediğini ayrıca Moskova'nın bölgesel sorunların çözümüne İran'la mücadele perspektifinden bakılmaması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

İsrail ve İran ilişkilerinin giderek daha zorlu hale geldiğini ve bunun tarihi nedenleri olduğunu kaydeden Lavrov, "Siyonist oluşum olarak adlandırdıkları İsrail'in yeryüzünden silinmesi gerektiğine dair açıklamaları kabul etmediğimizi birçok kez dile getirdik. Ulusal çıkarları gözetmek için izlenen bu yolun son derece yanlış bir yol olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Aynı şekilde, her türlü bölgesel probleme İran'la mücadele prizmasından bakma girişimlerini de kabul etmiyoruz. Bu durum, Suriye, Yemen ve hatta Filistin'deki son gelişmelerde gözlendi" diye devam eden Lavrov, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının da büyük oranda İran'a yönelik ön yargıların sonucu olduğunu vurguladı.

Lavrov, her iki yaklaşımın da halihazırda son derece içler acısı olan bölgedeki durumu daha da kötüye taşıma riski oluşturduğunun altını çizdi.