IŞİD, Haşdi Şabi'yi pusuya düşürdü: 27 ölü

Irak hükümetinin aralık ayında zafer ilan etmesine karşın IŞİD'in Havice'de İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'yi pusuya düşürdüğü haberi geldi. Saldırıda Haşdi Şabi'nin 27 mensubu öldürüldü.

Irak hükümet güçlerinin Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna misilleme olarak kontrolünü peşmergeden aldığı Kerkük’ün yakınlarında IŞİD saldırıya geçti.

Bağdat'ın 300 km kuzeyinde, Kerkük'ün ise 45 km güneybatısında yer alan, birkaç ay öncesine dek IŞİD'in kontrolünde bulunan Havice civarında militanlar, Haşdi Şabi'nin bir birliğine pusu kurdu.

ASKERİ ÜNİFORMALARLA SAHTE KONTROL NOKTASI

Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, pazar akşamı IŞİD militanlarının askeri üniforma giyip sahte kontrol noktası kurarak birliği pusuya düşürdüğü, 2 saat süren çatışmalarda 27 milisin öldüğü, IŞİD'den de can kayıpları olduğu belirtildi.

IŞİD, kendi haber ajansı Amak üzerinden saldırıyı üstlendi.

Irak ordusu IŞİD'in bölgedeki uyuyan hücreleri için arama operasyonu başlattıklarını duyurdu.