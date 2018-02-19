İsrail ve ABD'den ortak füze savunma sistemi denemesi

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD Füze Savunma Ajansı ile birlikte dün gece 'Arrow-3' adlı füze savunma sistemini başarıyla test ettiğini duyurdu.

ABD ve İsrail tarafından uzun menzilli balistik füzelere karşı geliştirilen 'Arrow 3' sistemi balistik füzeleri atmosferde iken vurma yeteneğine sahip.

İsrail Savunma Bakanlığı dün geceki denemenin İsrail'in orta bölgelerinde yapıldığını belirterek açıklamasında "Savunma Bakanlığı ve ABD Füze Savunma Ajansı Aroow 3 sisteminin plananlanan test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Arrow 3 durdurucusu fırlatıldı ve görevini tamamladı" dendi.

Israel successfully carries out Arrow-3 test https://t.co/visPIZJ1Id pic.twitter.com/on7ZFZvdNO — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 19, 2018

​İSRAİL'İN EN GELİŞMİŞ FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

Geçtiğimiz aylarda Arrow-3'ün planlanan iki denemesi biri güvenlik gerekçesiyle diğeri ise teknik sorunlar nedeniyle iptal edilmişti.

Arrow-3 İsrail'in sahip olduğu en gelişmiş füze savunma sistemi konumunda.

Katmanlı bir füze savunma sistemine sahip İsrail'de kısa mesafeli füzelere karşı 'Demir Kubbe', orta menzilli füzelere karşı 'Davud'un Sapanı' adlı savunma sistemleri de bulunuyor