Lavrov: İdlib'deki operasyonları durdurma çağrısının amacı Fetih el Şam'ı korumak

Valday Tartışma Kulübü'nde katılımcılara hitap eden Lavrov, "Doğu Guta ve İdlib'deki insani sorunlar, Birleşmiş Milletler'de (BM) aktif olarak ısıtılıyor. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye hükümetine bu bölgelerdeki operasyonları durdurma çağrıları yapılıyor ve durumu sakinleştirmek ve insani yardım ulaştırmak için en az bir aylık ara verilmesi yönünde bir inisiyatif var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Fetih el Şam'ın saldırılara son vereceği konusunda garanti sunmadan Suriye ordusuna yapılan bu çağrının arkasında Fetih el Şam'ı bombardımanlardan koruma girişiminin bulunduğunu kaydetti.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE SADECE SURİYE VE RUSYA MÜCADELE EDİYOR'

Buradaki sorunun İdlib ve Doğu Guta'da kontrolün Fetih el Şam militanları ile BMGK tarafından terör örgütü olarak ilan edilen grupların elinde olması olduğunun altını çizen Lavrov, "Varılan tüm anlaşmalara istinaden, terörle mücadele hiçbir şeyle kısıtlanamaz. Sadece Suriye ordusu ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El Kaide, Fetih el Şam ve bunlarla işbirliği yapan örgütleri yok etmeye çalışması bizi endişelendiriyor" diye vurguladı.

Öte yandan Lavrov, Fetih el Şam üzerinde nüfuzu bulunan Batılı partnerlerden insani sorunların çözümü için öncelikle bu örgütü disipline etmelerini talep etti. Aksi halde örgütün yok edileceğini ve bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini kaydeden Lavrov, sivil halkın zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.