Putin, Rusya Güvenlik Komitesi üyeleriyle Afrin'i konuştu

Gazetecilere konuşan Peskov, Putin'in Rusya Güvenlik Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşme ile ilgili "Afrin'de olanlar da dahil olmak üzere Suriye'deki durum detaylı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı.

Peskov açıklamalarına "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukraynalı mevkidaşı Pavel Klimkin'le gerçekleştirdiği görüşme çerçevesinde Ukrayna'nın doğusundaki durum ve Minsk anlaşmalarının uygulanması konusuna da değinildi. Ayrıca gündemdeki toplumsal ve ekonomik konular da ele alındı" sözleriyle devam etti.