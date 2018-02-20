YPG: Suriye hükümet güçleri Afrin'e girdi

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı birinci ayını doldururken PYD/YPG'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerle anlaştığı, Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e gireceğine dair haberlerle ilgili ilk somut gelişme yaşandı.

Ankara'nın PKK'nin Suriye uzantısı gördüğü YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Sputnik'e Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiğini teyit etti.

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

Suriye devlet televizyonu El İhbariye, hükümete bağlı ağır silahlı milis güçlerin yüzlerce üyesinin Afrin'e girişinin görüntülerini yayımladı.

'YPG'NİN YANINDA TÜRK ASKERİ VE ÖSO'YA KARŞI SAVAŞMAK İÇİN'

Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiğini duyuran YPG Sözcüsü Haseke, şunları söyledi: ''Suriye hükümet güçlerinin Afrin'e girdiği iddiaları doğrudur. Suriye hükümetine bağlı askeri güç, YPG'nin yanında Türk askeri ve ÖSO'ya karşı savaşmak için bugün Afrin'e geldi. Afrin halkına yardım etmek ve savunmak için girdiler. Ne kadar birliğin girdiği konusunda rakam veremeyiz. Bu askeri meseledir.''

Dün Suriye devlet televizyonu El İhbariye, bölgedeki muhabirine dayanarak, ''Halk Güçleri (hükümet yanlısı milis güçleri) birkaç saat içinde Afrin'e girecek'' haberini geçmişti.

Bugün de Reuters ajansı 'Halep'ten yola çıkan Esad yanlısı güçler Afrin'e girmeye başladı' haberini duyurdu.

Reuters, Halk Güçleri'nin Nubul'un kuzeyindeki Ziyara kontrol noktasından Afrin'e girdiği haberini, İran destekli Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın medya birimine dayandırdı.