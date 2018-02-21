Lavrov: ABD'nin Kürtleri Suriye'den ayırmaya yönelik eylemleri Suriye'de çözüme katkı sunmuyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Suriye'deki Kürt nüfusun bir kısmının bir süre önce özerklik açıklaması yapması, çözüme katkı sunmadı. ABD ve uluslararası koalisyonun Kürtlerin özerkliğine destek vermek ve Şam'a bağlı olmadığı belirtilen bölgelerde yerel yönetimler kurulmasını desteklemek için attığı adımlar da çözüme katkı sunmadı" dedi.

'SURİYE HÜKÜMETİ KÜRTLERLE DİYALOG KURMALI'

Lavrov, Suriye hükümetinin egemenlik ilkesinden yola çıkarak Kürtler de dahil tüm etnik gruplarla diyalog kurması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Suriye hükümeti, ülke topraklarının tamamında egemenlik ilkesine göre hareket etmeli. Bu, Kürtler de dahil tüm etnik grupların ve mezheplerin temsilcileriyle diyalog kurulması gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'TÜM DIŞ AKTÖRLER ŞAM'LA DİYALOG KURMALI'

Afrin'deki durumu da değerlendiren Lavrov, tüm dış aktörlere Şam'la diyalog kurma çağrısı yaptı.

"İstisnasız tüm dış aktörler, özellikle de Suriye'de varlık gösterenler, BM Güvenlik Konseyi'nde birçok kez onaylanan Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesi kapsamında Suriye hükümetiyle diyalog kurulması gerektiğini kabul etmeli" diye devam eden Lavrov, krizin ancak diyalogla çözülebileceğini vurguladı.

Lavrov, Suriye'deki tüm etnik grupların ve mezheplerin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.