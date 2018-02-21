'Afrin'de uzun süreli normalleşme olmaz'

Rus vekil Morozov, çatışan tarafların çıkarları ve Ortadoğu'daki halkların mentalitesi göz önünde bulundurulduğunda başta Afrin olmak üzere Suriye'deki çatışmaların uzun süreceği tahmininde bulundu.

Rus basınına demeç veren Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi üyesi Anton Morozov, Ortadoğu'daki mevcut durumun on yıllarca olmasa da uzun yıllar devam edeceğini savundu.

Uluslararası toplumun ve özellikle de Rusya'nın gösterdiği çabaların normalleşmeyi sağlayacağını ancak maalesef bunun kısa süreli olacağını kaydeden Morozov, Ortadoğu'da henüz kalıcı bir barış göremediklerinin altını çizdi.

'TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ RUSYA'NIN MANTIĞINA UYMUYOR'

"Özellikle Afrin'de Türkiye, kendi çıkarları, Batı'nın çıkarları ve Rusya ile müttefiklik ilişkileri geliştirme isteği arasında denge kurmaya çalışıyor" diye devam eden Morozov, bu nedenle Türkiye'nin eylemlerinin Rusya'nın mantığına kısmen uymadığını vurguladı.

Morozov sözlerini şöyle sürdürdü: "Afrin'deki durumun uzun süreli olmayacağını umuyoruz. Rusya, hem siyasi hem de diplomatik düzlemde her türlü çabayı gösteriyor. Bildiğiniz üzere Rusya, çatışan taraflar arasında görüşmeler organize ediyor ancak tarafların çıkarları ve Ortadoğu'daki halkların mentalitesi nedeniyle bölgedeki cepheleşmenin uzun süreceğini öngörüyoruz."