Peskov: Doğu Guta'daki durumdan teröristleri destekleyen ülkeler sorumlu

Basın toplantısında gazetecilerin Doğu Guta'da yaşanan sivil can kayıpları hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Doğu Guta'daki durumdan bu bölgede bulunan teröristleri destekleyenler sorumlu. Ne Rusya, ne Suriye, ne de İran bu ülkeler grubuna giriyor. Zira bu üç ülke, Suriye'deki teröristlerle sahada amansız bir mücadele veriyor" dedi.

RUSYA, İSVEÇ VE KUVEYT'İN TASARISINI DESTEKLEYECEK Mİ?

Peskov'a Rusya'nın İsveç ile Kuveyt'in BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu ve insani yardımların yapılması için Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısını destekleyip desteklemeyeceği soruldu.

Peskov, "Şu anda bu soruya yanıt veremem. Bu konuyla New York'taki diplomatik misyonumuz ilgileniyor. Bu soruyu Dışişleri Bakanlığı'na sorsanız daha iyi olur" yanıtını verdi.

Peskov, "Bildiğiniz üzere, son derece yoğun bir çalışma yürütülüyor. Durum, arzu edilenin çok uzağında. Bu nedenle diplomatlar, bu konu üzerinde çok yoğun şekilde çalışıyor" diye ekledi.

TARARININ BUGÜN OYLANMASI BEKLENİYOR

Tasarının bugün görüşülmesi bekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov ise dün yaptığı açıklamda Doğu Guta'ya insani yardım konusunda başka bir tasarı konusunda Rusya'nın BMGK ile birlikte çalıştığını duyurmuştu.

Doğu Guta, Astana'daki görüşmeler sonucunda Suriye'de yaratılan 4 adet gerilimi azaltma bölgesinden birisi. Birleşmiş Milletler'in iddiasına göre bölgede hükümet güçlerinin kuşatması altında 400.000 kişi bulunuyor.

Rusya ise Suriye hükümeti güçlerinin bölgedeki militanların saldırısına uğradığını savunuyor.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert hükümete bağlı savaş uçaklarının Doğu Guta'da hasataneleri hedef aldığını ve son 48 saatte 100 sivilin öldürüldüğünü iddia etmişti.

ABD Dışişleri ayrıca Rusya'ya Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteği durdurması çağrısında bulunmuştu.