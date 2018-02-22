'YPG, Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul etti'

YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretmesinin ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.