Nebenzya: Militanlar Doğu Guta’daki çözüm müzakerelerini bozdu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bugünkü oturumunda söz alan Nebenzya, ‘militanların Doğu Guta’da kalan insanları rehin aldıklarını ve halkın kendi kontrollerinde bulunan bölgeleri terk etmesine izin vermediklerini’ söyledi.
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Nebenzya, “Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi, yasadışı gruplara silahlarını bırakma ve statülerini yasal zemine oturtma çağrısında bulunmuştu, ancak militanlar dün (21 Şubat) müzakereleri bozdu” ifadelerini kullandı.
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