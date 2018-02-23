Batılı ana akım medyanın yeni dezenformasyon savaşı cephesi: Doğu Guta

Russia Today'e (RT) demeç veren İran'ın nükleer müzakere ekibinin eski danışmanı Kaveh Afrasiabi, Batı medyasının birlikte hareket ederek Suriye hükümetini kötü adam olarak göstermeye çalışırken son kalesini savunan teröristlere nefes alma alanı sunduğunu belirtti.
For years now, Al-Qaeda terrorists in #EastGhouta, who have deliberately embedded themselves in civilian areas and denied humanitarian assistance to civilians there, have killed, through mortaring, untold numbers of civilians in Damascus, over a period of years now.— Dr Marcus Papadopoulos (@DrMarcusP) February 21, 2018
'GÖRÜNTÜLER BİZZAT CİHATÇILAR TARAFINDAN HAZIRLANIYOR'
RT'nin sorularını yanıtlayan İngiltere'nin eski Suriye ve Irak Büyükelçisi Peter Ford, görüntülerde cihatçı savaşçıların bulunmaması nedeniyle naif bir izleyenin Esad'ın sivilleri bombaladığını düşünebileceğini ve görüntülerin bizzat cihatçılar tarafından düzenlendiğini söyledi.
You're Being Lied To On East Ghouta https://t.co/ciZK6QY9Ko via @YouTube— vanessa beeley (@VanessaBeeley) February 22, 2018
Suriye güçleri Doğu Guta'daki cihatçılara yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmadan önce Rusya, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını durdurmak ve militanların silah bırakmasını sağlamak için terör örgütleriyle bir anlaşma yapmaya çalıştı. Ancak militanlar, Rusya'nın önerilerini reddetti.
'TASARI, MİLİTANLARI PROVOKASYON KONUSUNDA TEŞVİK EDİYOR'
'SAVAŞIN İLK ZAYİATI GERÇEKTİR'
Afrasiabi, "Ne demişler, savaşın ilk zayiatı gerçektir" diye eklerken bu sözün en taze örnekleri New York Times (NYT) ve the Guardian gazetelerinde görüldü.
Suriye muhalefetine yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine dayanan bir NYT haberi, Esad'ı sadece sivilleri katletme amacı güden bir kötü adam olarak lanse etti ve hükümet güçlerini barbarlıkla suçladı.
GUARDIAN DOĞU GUTA'YI SREBRENİTSA'YA BENZETTİ
Rusya ve Suriye'nin barışçıl çözüme yönelik çabalarını ve cihatçıların Doğu Guta'dan başkent Şam'a düzenlediği saldırıları görmezden gelen the Guardian, hükümet güçlerini ve Rus birliklerini sivilleri öldürmekle itham etti.
AL JAZEERA DA ANA AKIM MEDYANIN İZİNDEN GİTTİ
Al Jazeera, haberinde kendilerini 'yardım örgütü' olarak tanımlayan ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler'in 'bilgilerini' referans aldı.
'TERÖRİSTLER ÇARESİZ KALINCA BU TİP HABERLERİ DUYMAYA BAŞLIYORUZ'
Doğu Guta, Astana'daki görüşmeler sonucunda Suriye'de yaratılan dört gerilimi azaltma bölgesinden birisi. Birleşmiş Milletler'in iddiasına göre bölgede hükümet güçlerinin kuşatması altında 400.000 kişi bulunuyor. Rusya ise Suriye hükümeti güçlerinin bölgedeki militanların saldırısına uğradığının altını çiziyor.
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