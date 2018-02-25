Rusya: Suriye’de çözümün baltalanmasına yönelik girişimleri sert biçimde durduracağız

Rus Dışişleri’nden Suriye’de 1 ay sürecek ateşkes ilanı çağrısını içeren 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına ilişkin yapılan açıklamada, ‘Rusya’nın, Moskova ve Şam karşıtı isterinin körüklenmesi ve Suriye’deki siyasal çözüm sürecinin baltalanmasına yönelik girişimleri sert bir biçimde durduracağı’ belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, istediği değişikliklerin yapılması ardından BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) oybirliği ile kabul edilen 2401 sayılı karar hakkında yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Rusya’nın, 'Suriye’deki hükümet karşıtı güçlerin yabancı koruyucularının, Suriye’de insani yardımların gerekli bölgelere ulaşabilmesi için kendi üstlerine düşeni yaparak, kontrollerindeki güçlerin ateşkese uymasını sağlamayacağına inandığı' belirtildi.

Rus Dışişleri’nin bunun yapılıp yapılmadığını yakından izleyeceği kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Belki birileri bunu bilmiyordu ya da bilinçli olarak görmezden geldi ama Doğu Guta’daki militanlarla ateşkes görüşmeleri yapılıyordu. Fakat buradaki militanlar kendilerine teklif edilen tüm seçenekleri geri çevirdiler. Ayrıca bununla da kalmayıp ‘canlı kalkan’ olarak kullandıkları sivillerin kendi kontrollerindeki bölgelerden ayrılmasına izin vermeyi de reddettiler."

Suriye’nin bazı bölgelerine insani yardım ulaştırılmasına ve tedavi görmesi gerekenlerin tahliyesine olanak tanımak amacı ile 30 günlük bir ateşkes çağrısını içeren 2401 sayılı karar, başkent Şam yakınlarında yer alan Doğu Guta’da insani durumun kötüye gittiği bir dönemde alındı.

'2401 SAYILI KARAR IŞİD, EL NUSRA VE EL KAİDE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL'

Rus Dışişleri’nin açıklamasında ayrıca, 2401 sayılı kararın, IŞİD, El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam), El Kaide ve bu örgütlerle ilişkisi olan gruplar için geçerli olmadığı anımsatıldı.

Söz konusu gruplara karşı verilen mücadelenin, bazı dış aktörlerin meşru Suriye hükümetini devirme planları kapsamında onlara yaptıkları yardımlara karşın devam edeceği belirtilen açıklamada "Teröristler soluklanmaya vakit bulamayacak" ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan Rus Dışişleri’nin açıklamasında, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan İran, Rusya ve Türkiye’nin, şiddet olaylarının azalması için oluşturulan gerilimi azaltma bölgelerindeki çalışmalarının, BM Güvenlik Konseyi tarafından Suriye’de tamamen ateşkes sağlanması için atılmış adımlardan biri olarak kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı da kaydedildi.