'Suriye ordusu, Doğu Guta'da terörle mücadele operasyonlarına devam edecek'

Suriye'nin Cenevre'deki BM temsilcisi Hüsameddin Ala, Suriye ordusunun Doğu Guta da dahil olmak üzere ülkedeki terörle mücadele operasyonlarına devam edeceğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2401 sayılı kararının bu operasyonları kapsamadığını söyledi.

© AP Photo/ Hassan Ammar Militanlar Şam ile Doğu Guta arasındaki insani koridora ateş açtı

Sputnik'e konuşan Ala "BMGK'nın kararının Afrin ve ABD'nin bulunduğu diğer bölgeler de dahil Suriye'nin her yerinde geçerli olacağını açıklığa kavuşturduk. Bir diğer nokta da kararın IŞİD'e ve El Nusra'ya (yeni adıyla Fetih el Şam) karşı operasyonları kapsamaması. Yani bu örgütlere karşı operasyonlara yönelik bir engelleme yok" dedi.

Ala, Şam'ın bu örgütlere karşı operasyonlarına devam ettiğini, operasyonların Doğu Guta'da da sürdüğünü ve süreceğini vurguladı.

BMGK'da oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.

Rusya ve İranlı yetkililer, kararın Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını kapsamadığını ifade etmişti.