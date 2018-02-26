'Suriye ordusu, Doğu Guta'da terörle mücadele operasyonlarına devam edecek'

Sputnik'e konuşan Ala "BMGK'nın kararının Afrin ve ABD'nin bulunduğu diğer bölgeler de dahil Suriye'nin her yerinde geçerli olacağını açıklığa kavuşturduk. Bir diğer nokta da kararın IŞİD'e ve El Nusra'ya (yeni adıyla Fetih el Şam) karşı operasyonları kapsamaması. Yani bu örgütlere karşı operasyonlara yönelik bir engelleme yok" dedi.
© AP Photo/ Hassan Ammar
Ala, Şam'ın bu örgütlere karşı operasyonlarına devam ettiğini, operasyonların Doğu Guta'da da sürdüğünü ve süreceğini vurguladı.
BMGK'da oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.
Rusya ve İranlı yetkililer, kararın Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarını kapsamadığını ifade etmişti.
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