Peskov: Doğu Guta'daki militanlar, sivilleri esir tutuyor

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Doğu Guta'da kimyasal saldırı hazırlığı yapıldığına haberler ve bu konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde ele alınıp alınmadığı soruldu.

'DOĞU GUTA'DAKİ MİLİTANLAR SİLAH BIRAKMIYOR VE YEREL HALKI ESİR TUTUYOR'

Peskov, "Liderlerin görüşmesinde Suriye'deki durum ele alındı. Durum, son derece endişe verici. Doğu Guta'daki militanlar silah bırakmıyor ve yerel halkı esir tutuyor. Bu da, son derece gerilimli bir duruma yol açıyor" dedi.

KİMYASAL SALDIRI İHTİMALİ UYARISI

Gazetecileri Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı kimyasal saldırı uyarısına dikkat etmeye çağıran Peskov, elde edilen verilerin Doğu Guta'da gizlenen militanlar tarafından provokasyon amaçlı kimyasal madde kullanılabileceğini gösterdiğini ve bu nedenle durumun son derece gerilimli olduğunu vurguladı.