Rusya: Doğu Guta'daki militanlar provokatif kimyasal saldırı hazırlıyor

Rusya’nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi görevlilerinin elde ettiği istihbaratı paylaşan merkez, Doğu Guta'yı kontrol eden militanların zehirli maddeler kullanarak bir provokasyon hazırladığını belirtti.

Ateşkesi izleme merkezi, militanların amacının Suriye hükümetini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak olduğunun altını çizdi.

Merkez, Ceyşul İslam (İslam Ordusu) militanlarının ateşkes rejimine uyacaklarını açıklamasına rağmen, bu örgütün kontrol ettiği bölgeden başkent Şam'a son 24 saattir saldırı düzenlendiğini de vurguladı.

© AFP 2018/ AMER ALMOHIBANY Rusya: El Nusracılar ve Beyaz Miğferler İdlib'de provokasyon hazırlığı yapıyor

Ateşkesi İzleme Merkezi, Doğu Guta’daki militanların, Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarını bloke ettiğini duyurmuştu.

Sözcü Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Ceyşul İslam, Feylak er-Rahman ve Fetih el Şam (eski adıyla el Nusra Cephesi) örgütlerinin liderlerinin Doğu Guta'daki gerilimi bilinçli olarak tırmandırdıklarını, Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarının militanlar tarafından bloke edildiğini söylemişti.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 1 ay süreli 'insani ateşkes' kararı almıştı.