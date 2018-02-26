Rusya: Doğu Guta'daki militanlar provokatif kimyasal saldırı hazırlıyor

Ateşkesi izleme merkezi, militanların amacının Suriye hükümetini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak olduğunun altını çizdi.
Merkez, Ceyşul İslam (İslam Ordusu) militanlarının ateşkes rejimine uyacaklarını açıklamasına rağmen, bu örgütün kontrol ettiği bölgeden başkent Şam'a son 24 saattir saldırı düzenlendiğini de vurguladı.
Sözcü Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, Ceyşul İslam, Feylak er-Rahman ve Fetih el Şam (eski adıyla el Nusra Cephesi) örgütlerinin liderlerinin Doğu Guta'daki gerilimi bilinçli olarak tırmandırdıklarını, Suriye hükümetinin bölgedeki halka yardım etmeye yönelik tüm çabalarının militanlar tarafından bloke edildiğini söylemişti.
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de 1 ay süreli 'insani ateşkes' kararı almıştı.
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