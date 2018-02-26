Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'yle Doğu Guta'daki durumu istişare etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, Doğu Guta'daki durumu ele aldı ve militanların devam eden provokatif eylemlerinden duydukları endişeyi dile getirdi.

'BMGK'NIN ATEŞKES KARARININ UYGULANMASI ÖNEMLİ'

Putin ve kurmayları, Birleşmi Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) insani yardımların ulaştırılabilmesi için Suriye genelinde ateşkes çağrısını içeren 2401 sayılı kararının uygulamaya koyulmasının önemli olduğunu vurguladı.

'SOSYO-EKONOMİK GÜNDEMDEKİ GÜNCEL KONULAR DA KONUŞULDU'

Öte yandan Peskov, toplantıda Rusya'nın sosyo-ekonomik gündemindeki güncel konuların da ele alındığını ifade ederken "Bu bağlamda, halkın ve sosyal altyapının gelecekteki sel ve yangınlardan korunmasına yönelik önleyici tedbirler masaya yatırıldı" dedi.