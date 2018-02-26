İsrail: F-16, pilot hatası yüzünden Suriye tarafından düşürüldü

İsrail askeri uzmanlarının raporuna göre Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülen F-16'nın iki pilotu, görevi yerine getirme ile kendilerini savunma arasındaki dengeyi kuramadı. Diğer uçaklar görevlerini yerine getirirken Suriye ateşi karşısında kendilerini savunmayı başardı, sadece içlerinden biri kendini savunamadı ve vuruldu.

İsrail'den 10 Şubat'ta Suriye'ye saldıran F-16'lardan birinin Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulup düşürülmesiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

S-200 VURDU

F-16'nın Suriye'nin Sovyet döneminden kalma S-200 karadan havaya (SAM) füze sistemleri tarafından vurulduğunu doğrulayan İsrail ordusu, askeri uzmanlara yaptırdığı soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

Raporda İsrail'in saldırısı ile Suriye'nin karşılığının kronolojik akışının analizine göre uçağın pilot hatasından düştüğü dile getirildi.

'ÖNCELİK SIRASINA GÖRE HAREKET ETMEDİLER'

''Görevi yerine getirme ile kendilerini savunmanın karşılıklı dengesi açısından bakıldığında pilotlar kendilerini gerektiği gibi savunmakta başarısız oldu. Karşı karşıya kaldıkları füze tehdidine karşılık vermek için gereken öncelik sırasına göre hareket etmediler'' diyen raporda, oysa Suriye'de İran'ın İHA komuta ve kumanda merkezini yok etmekle görevli pilotların düşman ateşiyle karşılacaklarının gayet bilincinde olduğu belirtildi.

Pilotların görevi tamamlamak için gerekli istihbarata sahip olduğu, ayrıca F-16'nın uyarı sistemlerinin de olay sırasında düzgün işlediği kaydedildi.

Raporla ilgili gazetecilere konuşan İsrail hava kuvvetlerinden bir yetkili, diğer uçakların görevlerini yerine getirirken Suriye ateşi karşısında kendilerini savunmayı başardığını, ama içlerinden birinin kendini savunamadığını ve vurulduğunu söyledi.

KENDİLERİNİ FIRLATARAK DOĞRUSUNU YAPTILAR © AP Photo/ Ariel Schalit 'İsrail, Suriye hava savunma sistemlerinin yarısını imha ettiğini düşünüyor'

Bununla birlikte iki pilotun uçaktan kendilerini fırlatarak doğru şeyi yaptığı, bu doğru karar sayesinde hayatlarının kurtulduğu belirtildi.

10 Şubat'ta Suriye'den kalkan İran İHA'sının sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle savaş uçaklarını Suriye'de İran'a ait hedefleri vurmaya gönderen İsrail, son 30 yılın en büyük hava saldırısını düzenlediğini ve çok sayıda hedefi imha ettiğinisileri sürüyor. Ama bu arada ilk kez İsrail'in bir süpersonik F-16'sı, Suriye tarafından düşürülmüş oldu.