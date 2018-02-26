Mogherini'den Afrin çağrısı: İran, Rusya ve Türkiye'nin özel sorumluluğu var

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ab'nin Suriye'de çatışmaların artmasından duyduğu endieyi yeniden dile getirdi. Mogherini Suriye'deki ateşkesin garantörleri olan Türkiye, İran ve Rusya'nın gerginliğin azaltılmasında özel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Mogherini, Brüksel'de Dış İlişkiler Konseyi toplantısına girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'SURİYE'NİN HER YERİNDE FARKLI AKTÖRLERİN ASKERİ OPERASYONLARININ ARTMASINDAN ÇOK ENDİŞELİYİZ'

Gazetecilerin "Afrin'de Türkiye tarafından yapılan operasyondan endişe duyuyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Mogherini "Genel olarak ben ve dışişleri bakanları Suriye'nin her yerinde farklı aktörlerin askeri operasyonlarının artmasından çok endişeliyiz. Tabii ilk ve öncelikli olarak rejim ve destekçilerininkilerden" ifadelerini kullandı.

Mogherini sözlerini "Özellikle de Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye'nin üzerinde, çatışmaların tırmandığı değil, çatışmasızlık sağlandığı bir süreci garanti etmek konusunda özel bir sorumluluk var" şeklinde sürdürdü.

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Mogherini'nin Dış İlişkiler Konseyi toplantısına girmeden önce yaptığı açıklama ▶️ https://t.co/t3wEV5allN pic.twitter.com/rfVR9PiHKz — EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) February 26, 2018

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) insani yardımların ulaştırılabilmesini ve yaralıların tahliyesini içeren Suriye genelinde ateşkes çağrısı yapan 2401 sayılı kararı kabul etmişti.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, ateşkesin Afrin'i de kapsaması gerektiğini söylemiş, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise ateşkesin Afrin'i kapsamadığını belirtmişti.

"Kararın bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir" diyen Mogherini "Bizler de önümüzdeki günlerde ve haftalarda, BM ve tüm uluslararası ve bölgesel ortaklarımızla birlikte, sahadaki durumun derhal iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.